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الرئيسية | رياضة | الترجي التونسي يتأهل إلى نهائي "أبطال إفريقيا"

الترجي التونسي يتأهل إلى نهائي "أبطال إفريقيا"

الترجي التونسي يتأهل إلى نهائي "أبطال إفريقيا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:16

تأهل فريق الترجي الرياضي التونسي إلى المباراة النهائية لكأس دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه بريميرو دي أغوستو الأنغولي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة إياب الدور نصف النهائي التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب رادس بضاحية تونس.

ووجد الفريق التونسي نفسه متخلفا بهدف مبكر سجله جيرالدو في الدقيقة 8، قبل أن يرد بهدفين ليوسف بلايلي في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، ومحمد علي اليعقوبي في الدقيقة 27.

وأنعش الفريق الأنغولي آماله في بلوغ الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه، عندما أدرك التعادل عبر بوكامبا مونغو في الدقيقة 64، لكن الترجي سجل هدفين بواسطة البديل هيثم الجويني في الدقيقة 74 وأنيس البدري في الدقيقة 85.

وسيواجه الفريق التونسي في الدور النهائي الفائز في مباراة وفاق سطيف الجزائري والأهلي المصري اللذين يلتقيان، برسم مباراة الإياب، في وقت لاحق اليوم، بسطيف، علما أن الأهلي كان قد حسم مواجهة الذهاب بهدفين دون مقابل.

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