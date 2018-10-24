غاريدو يراهن على قتالية لاعبي الرجاء للعبور إلى نهائي "الكاف"

هسبورت - عمر الشرايبي (صور: وحيد لخيار)

بَدا الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي، مرتاحا لجاهزية تركيبته البشرية، قبل المباراة المرتقبة، التي ستجمع ممثّل كرة القدم المغربية بضيفه إينييمبا النيجيري، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، لحساب مباراة إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقَال غاريدو، الثلاثاء، خلال الندوة الصحفية الرسمية التي تسبق المباراة، إن ضغط المباريات المتعاقبة في رزنامة الفريق، أمر إيجابي لاستمرار الروح التنافسية بين اللاعبين، فضلا عن عامل اللعب في الميدان أمام مدرجات مملوءة، مما يعطي للاعبين شحنة معنوية في مباراة تعد مهمة، يضيف مدرب الرجاء.

وتَابع غاريدو، قائلا "أحترم الخصم والمباراة ستكون صعبة أمام فريق يمتاز بمؤهّلات تقنية عالية، لكننا سنعمل على التركيز في الجانب الدفاعي ولعب الأسلوب الهجومي المعتاد لنا، الذي يعتمد على نسبة استحواذ الكرة والضغط العالي على المناطق الدفاعية للخصم"، مردفا "على اللاعبين وهب حياتهم من أجل الخروج ببطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكاف".

من جانبه قال اللاعب الغيني إبراهيما نياسي، متوسط ميدان الفريق "الأخضر"، إنه "لما تلعب على مستوى عال يجب أن تكون مستعدا لخوض مباراة في كل ثلاثة أيام"، مضيفا "واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وسنقاتل من أجل الخروج بنتيجة تؤهلنا لخوض المباراة النهائية لهذه المسابقة القارية".

في المقابل، اعترف عصمان عبد الله، مدرب فريق إينييمبا النيجيري، بكونه لا يخشى مواجهة فريق الرجاء البيضاوي،، مؤمنا بحظوظه كاملة لقلب نتيجة مباراة الذهاب في "أبا"، التي منحت التقدم للفريق المغربي بهدف مقابل لا شيء، وذلك في معرض رده حول سؤال "هسبورت" خلال الندوة الصحفية التي حضرها بمعية اللاعب إفياني أنيمينا.

ولم يرغب مدرب الفريق النيجيري، في التعمق في تفاصيل المشاكل التي سبقت الرحلة إلى المغرب وتهديد اللاعبين بعدم خوض مواجهة الأربعاء أمام الرجاء، معرجا على الحديث عن المعنويات المرتفعة التي تسود داخل المجموعة، خاصة بعد عودة اللاعبين المصابين، ويخص بالذكر كل من إينيامي آنايمنا وثيوفيلوس أفلوكاي، بعد تعافيهما من الإصابة التي كانت قد ألمت بهما في وقت سابق وغيّبتهما عن المباريات السابقة للفريق.

وتَابع الإطار التقني، قائلا "سندخل المباراة بهدفين، الأول يتجلى في الحفاظ على نظافة شباكنا والثاني يفرض علينا تسجيل هدف أو أكثر، ولا يهمنا سواء كان في الأشواط الإضافية أو عن طريق ضربات الجزاء، أكثر ما نهدف إلى تحقيق التأهل إلى المباراة النهائية"، مردفا "لا نهاب الخصم لأننا أيضا فريق كبير في إفريقيا ولنا مرجعيتنا القارية".