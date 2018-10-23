الأهلي المصري يتأهل إلى نهائي أبطال إفريقيا

هسبريس من الرباط

تأهل النادى الأهلي المصري إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة الثانية عشرة في تاريخه، رغم خسارته اليوم الثلاثاء بهدفين مقابل واحد مع وفاق سطيف في مباراة إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وسجّل وليد سليمان هدف السبق للأهلي في الدقيقة 61، فيما تمكن محمد إسلام من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67، قبل أن ينجح زميله حسام الدين غشة في تسجيل الهدف الثاني لوفاق سطيف في الدقيقة 72 .

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية مستفيدا من فوزه بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة، حيث صعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3 - 2).

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز في الجزائر لمدة 13 عاما، حيث كان آخر انتصار له على اتحاد العاصمة في دور الـ16 عام 2005 بهدف سجله محمد بركات، نجم الأهلي الأسبق.

ونال الأهلي خسارته الخامسة من الفرق الجزائرية في البطولات الإفريقية، حيث حقق الفوز في تسع مباريات، وكان التعادل حاضرا في خمس مباريات.

وحصل الأهلي علي بطولة دوري أبطال أفريقيا ثماني مرات، كان آخرها عام 2013 عندما فاز على أورلاندو بارتس الجنوب إفريقي في النهائي.

ويلتقي الأهلي في نهائي البطولة مع الترجي التونسي الفائز سلفا على أول أغسطس الأنجولي في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.