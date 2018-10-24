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الرئيسية | رياضة | أشرف حكيمي: ميسي ورونالدو الأفضل بالعالم

أشرف حكيمي: ميسي ورونالدو الأفضل بالعالم

أشرف حكيمي: ميسي ورونالدو الأفضل بالعالم
أوعنا بلعيد
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:33

يحتضن ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، مساء اليوم، مباراة قوية بين بوروسيا دورتموند الألماني وأتليتكو مدريد الإسباني، برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى من مسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

ووجّه لوسيان فافر، مدرب دورتموند، الدعوة إلى اللاعب المغربي أشرف حكيمي ضمن القائمة المستدعاة لخوض اللقاء، ومن المرتقب أن يلعب المدافع الشاب بشكل أساسي أمام "الروخي بلانكوس".

وقال حكيمي، خلال تصريح خص به صحيفة "ماركا الإسبانية"، إن المباراة تبقى ذات طابع خاص بالنسبة إليه كونه يواجه خصم فريقه الأم ريال مدريد: "اللعب أمام فريق أتليتكو مدريد، يبقى أمرا خاصا بالنسبة إلى لاعب يرتدي قميص ريال مدريد أو لمشجع مدريدي؛ لأن أتليتكو مدريد منافس مباشر دائما، وسألعب ضده هذه المرة بقميص دورتموند".

وبخصوص قوة المنافس ومدى الخطورة التي يمكن أن يشكلها على دورتموند، أضاف: "سنلعب مباراة قوية أمام أتليتكو مدريد، لديهم فريق جيد ونحن كذلك، وسنحاول الخروج بنتيجة إيجابية".

وأشاد حكيمي بإمكانات المهاجم الفرنسي أنطونيو غريزمان، معلقا بالقول: "مهاجم جيد يتطور سنة بعد أخرى، لكن أعتقد أن ليونيل ميسي وكريستيانو أفضل اللاعبين في العالم".

من جانبه، أعرب لوسيان فافر، مدرب دورتموند، عن ثقته في مدافعي فريقه على الرغم من أعمارهم الصغيرة، قائلا: "لدينا مدافعون بأعمار صغيرة، لكنهم يتطورن باستمرار، لذا لا توجد مشكلة".

وأنهى فافر حديثه متطرقا لفريق أتليتكو مدريد: "إنهم من بين أفضل الفرق في أوروبا على مدار سبعة أو ثمانية مواسم، لقد فازوا بالعديد من الألقاب، كما أنهم باتوا أكثر قوة هذا العام".

وقبل النزال المحموم مساء اليوم، يتصدر دورتموند المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن فريق العاصمة الإسبانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عماد تريكي الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 14:36
هذا الخبر هو تحصيل حاصل او يعني هناك غيرهم احسن منهم !! فما هو معنى وهدف نشر الخبر والتصريح لم يأتي بجديد وجميع المهتمين بالرياضة يعرفون ان ميسي ورونادو هم احسن لاعبين حاليا ولا يوازيهم في جديتهم ومهاراتهم اَي لاعب مهما كان مستوى النفخ والتهليل في بعض لاعبين اخرين فالفرق بين الارض والسماء مثلا مقارنة المدعو كريزمان ومبابي بهم فليس هناك اي تشابه لا في الجدية ولا في المهارة والالتزام ولا في الأهداف الحاسمة ولا في طول مدة مهارتهما وتميزهما
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2 - ودادي الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 14:47
ما شاء الله على هذا الشاب صراحة المنتخب الوطني محظوظ بهذا الشاب المحترف لاعب يتطور و يتحسن مع مرور الوقت اتمنى له من كل قلبي التوفيق و النجاح في حياته و ان يحفظه الله من الاصابات مزيدا من التألق و العطاء ان شاء الله ( ميسي و كريستيانو بكل إيجاز متعة كرة القدم .
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