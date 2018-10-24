أشرف حكيمي: ميسي ورونالدو الأفضل بالعالم

أوعنا بلعيد

يحتضن ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، مساء اليوم، مباراة قوية بين بوروسيا دورتموند الألماني وأتليتكو مدريد الإسباني، برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى من مسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

ووجّه لوسيان فافر، مدرب دورتموند، الدعوة إلى اللاعب المغربي أشرف حكيمي ضمن القائمة المستدعاة لخوض اللقاء، ومن المرتقب أن يلعب المدافع الشاب بشكل أساسي أمام "الروخي بلانكوس".

وقال حكيمي، خلال تصريح خص به صحيفة "ماركا الإسبانية"، إن المباراة تبقى ذات طابع خاص بالنسبة إليه كونه يواجه خصم فريقه الأم ريال مدريد: "اللعب أمام فريق أتليتكو مدريد، يبقى أمرا خاصا بالنسبة إلى لاعب يرتدي قميص ريال مدريد أو لمشجع مدريدي؛ لأن أتليتكو مدريد منافس مباشر دائما، وسألعب ضده هذه المرة بقميص دورتموند".

وبخصوص قوة المنافس ومدى الخطورة التي يمكن أن يشكلها على دورتموند، أضاف: "سنلعب مباراة قوية أمام أتليتكو مدريد، لديهم فريق جيد ونحن كذلك، وسنحاول الخروج بنتيجة إيجابية".

وأشاد حكيمي بإمكانات المهاجم الفرنسي أنطونيو غريزمان، معلقا بالقول: "مهاجم جيد يتطور سنة بعد أخرى، لكن أعتقد أن ليونيل ميسي وكريستيانو أفضل اللاعبين في العالم".

من جانبه، أعرب لوسيان فافر، مدرب دورتموند، عن ثقته في مدافعي فريقه على الرغم من أعمارهم الصغيرة، قائلا: "لدينا مدافعون بأعمار صغيرة، لكنهم يتطورن باستمرار، لذا لا توجد مشكلة".

وأنهى فافر حديثه متطرقا لفريق أتليتكو مدريد: "إنهم من بين أفضل الفرق في أوروبا على مدار سبعة أو ثمانية مواسم، لقد فازوا بالعديد من الألقاب، كما أنهم باتوا أكثر قوة هذا العام".

وقبل النزال المحموم مساء اليوم، يتصدر دورتموند المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن فريق العاصمة الإسبانية.