جماهير بنفيكا البرتغالي تدعم عبد الحق نوري

أوعنا بلعيد

أقدم جمهور نادي بنفيكا البرتغالي، الذي تقاطر على ملعب "يوهان كرويف أرينا" لمتابعة مباراة ناديه أمام أجاكس أمستردام الهولندي برسم مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، على التفاتة إنسانية مفعمة بالتعاطف تجاه اللاعب المغربي عبد الحق نوري وعائلته.

وقد كان اللاعب المغربي عبد الحق نوري، الممارس السابق في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، قد أصيب بتلف دماغي حين كان يخوض برفقة فريقه مباراة ودية أمام فريق "فيردير بريمن" الألماني.

ورفع جمهور النادي البرتغالي بعد انطلاق المباراة لافتة مكتوب فيها: "ابقى قويا يا نوري"، إضافة إلى الرقم (34) وهو الذي كان يرتديه اللاعب رفقة ناديه أجاكس أمستردام قبل أن تفرض عليه الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الغياب عن الملاعب وملازمة الفراش.

وتفاعل رواد المواقع الاجتماعية مع التفاتة مشجعي فريق بنفيكا، وجرت الإشادة بهم وبحسهم الإنساني والتضامني، لا سيما أن اللاعب نوري في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه المواقف للرفع من معنوياته ليتماثل للشفاء ويعود إلى أهله ومحبيه سالما بعد معاناة طويلة مع المرض.

وبخصوص اللقاء، انتهى بفوز أجاكس أمستردام بهدف نظيف في الوقت المحتسب بدل الضائع، حمل توقيع المغربي نصير مزراوي، الذي أهدى فريقه 4 نقاط خلال مباراتين بعد تسجيله لهدف التعادل خلال المباراة السابقة أمام بايرن ميونيخ بملعب "اليانز ارينا".

يشار إلى أن عبد الرحيم نوري، شقيق اللاعب المغربي المصاب، أكد، في وقت سابق، أن الحالة الصحية لشقيقه تشهد بعض التحسن، مبرزا أن حالته العصبية أفضل مقارنة مع السابق؛ فيما وضعه الجسدي لا يزال صعبا، إذ إنه لا يحرك جسده باستثناء رأسه، لكن في بعض الأحيان يغادر سريره للجلوس على كرسيه المتحرك.