الهلال السعودي يرغب في بوصوفة لخلافة عموري

أوعنا بلعيد

كشفت تقارير إخبارية سعودية رغبة فريق الهلال السعودي لكرة القدم في التعاقد مع الدولي المغربي مبارك بوصوفة، لتعويض الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري)، الذي تعرض للإصابة في رباط صليبي سيغيب إثرها عن ناديه إلى نهاية الموسم الحالي.

ووفق المصادر ذاتها فإن إدارة النادي السعودي ترى في مبارك بوصوفة اللاعب القادر على تعويض النجم الإماراتي بفضل إمكاناته الكبيرة وخبرته الميدانية، إضافة إلى كونه لاعبا "حرا" غير مرتبط بأي ناد حاليا بعد فك ارتباطه بالجزيرة الإماراتي، ما سيسهل مأمورية التعاقد معه.

وربطت إدارة الهلال تعويض الإماراتي "عموري" بلاعب أجنبي جديد بموافقة البرتغالي خورجي خيسوس، إذ تم عرض اسم لاعب "حر" على إدارة النادي أخيرا، من المرتقب أن يكون صانع ألعاب "أسود الأطلس".

وأضافت المصادر أنه في حال رفض المدرب الاسم المقترح ليكون بديلا لعموري المصاب، فإن الإدارة الهلالية ستؤجل مسألة التعاقد مع اللاعب البديل إلى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

من جانبه، سافر عمر عبد الرحمن "عموري" إلى مدينة برشلونة، لعرض إصابته على طبيب إسباني.

وقال فريق الهلال السعودي عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر": "يغادر عمر عبدالرحمن إلى برشلونة لعرض حالته على الطبيب "رامون كوجات"، الذي أشرف على برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي السابقة".

وأكد المستشار تركي آل الشيخ، في وقت سابق، تكفله بعلاج اللاعب في أفضل المستشفيات العالمية بعد أن أكدت الفحوصات الطبية أمس الثلاثاء إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي، لينتهي موسمه مع الهلال.