الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" ‎

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

تأهل فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم إلى نهائي مسابقة كأس "الكاف" بعد فوزه على ضيفه إنييمبا النيجيري بهدفين لواحد، في إياب نصف النهائي الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الفريق البيضاوي بحث منذ بداية مجريات المواجهة على تعزيز تقدم الذهاب بهدف مبكر، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية من طرف ثلاثي خط الهجوم، زكرياء حدراف ومحمود بنحليب وسفيان رحيمي، إلا أنها بقيت محتشمة دون خطورة على مرمى الضيوف.

واعتمد الفريق النيجيري من جانبه على المرتدات للوصول إلى مرمى الفريق المغربي في أكثر من مناورة، أبرزها كانت كرة المهاجم تشوكويتي في حدود الدقيقة 13، وبعدها في الدقيقة 18؛ إذ أنقذ الحارس الرجاوي، أنس الزنيتي، شباك الرجاء من هدف محقق.

ووجد رفاق العميد بدر بانون صعوبات كبيرة في تجاوز الخط الخلفي للفريق الخصم طيلة فترات الجولة الأولى، حيث ظهر لاعبو إنييمبا بوجه مغاير لمردودهم المحتشم في مباراة الذهاب على ملعبهم.

وفي الوقت الذي سارت فيه مجريات الجولة الأولى نحو نهايتها، كاد محمود بنحليب أن يقتنص هدف التقدم للرجاء في الدقيقة 43، لولا التدخل الناجح للحارس النيجيري في آخر لحظة، قبل أن ينجح في ذلك رفيقه زكرياء حدراف في الوقت الضائع، لينتهي الشوط الأول بفوز "النسور" بهدف نظيف.

وتبادل لاعبو الفريقين بعض المناورات الهجومية مع بداية دقائق الشوط الثاني؛ إذ هدد الفريق النيجيري مرمى الزنيتي بكرة في القائم الأيسر في حدود الدقيقة 50، قبل أن يشهد الأداء الهجومي للفريق المغربي بعض التراجع مع مرور دقائق النصف الثاني من المباراة.

وطبع الهدوء والحذر من الجانبين باقي دقائق الشوط الثاني، ولم تظهر العناصر النيجيرية أي رد فعل هجومي قوي يزعج الخط الخلفي للفريق المغربي بعد هدف زكرياء حدراف؛ إذ اختبرت الحارس "الرجاوي" في كرة هجومية واحدة طيلة فترات الجولة الثانية.

العناصر "الرجاوية" واصلت تعاملها الجيد مع مجمل أطوار النزال، قبل أن تضيف الهدف الثاني بعد أن أدخل المدافع النيجيري الكرة في شباك فريقه في الدقيقة 88، غير أن إنييمبا تمكن من إحراز هدفه الوحيد في المباراة في الدقيقة 89 بواسطة اللاعب بشير.

وحسم الفريق البيضاوي تأهله بهذا الفوز إلى نهائي كأس "الكاف"، ليضرب بذلك موعدا مع فريق فيتا كلوب الكونغولي.

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