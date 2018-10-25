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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي يتراجع إلى المركز الـ47 بالعالم

المنتخب المغربي يتراجع إلى المركز الـ47 بالعالم

المنتخب المغربي يتراجع إلى المركز الـ47 بالعالم
هسبريس من الرباط
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 14:50

تراجع المنتخب المغربي لكرة القدم من المركز 45 إلى الرتبة 47 عالميا (122 نقطة)، حسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أكتوبر 2018، الصادر اليوم الخميس.

وعلى الصعيد القاري، حل المنتخب المغربي في المركز الخامس، فيما حافظ المنتخب التونسي على مركزه الأول (22 عالميا -1515 نقطة)، متقدما على منتخبات السنغال (25 عالميا -1501 نقطة) ونيجيريا (44 عالميا- 1431 نقطة) والكونغو الديمقراطية (46 عالميا -1423 نقطة).

وعالميا انفرد منتخب بلجيكا بصدارة التصنيف بمجموع 1733 نقطة، متقدما بفارق نقطة على منتخب فرنسا، بطل العالم، (1732)، البرازيل، ثم كرواتيا.

وفي مايلي تصنيف أفضل عشرة منتخبات عالميا

1 - بلجيكا (1733 نقطة)

2 - فرنسا (1732 نقطة)

3 - البرازيل (1669 نقطة)

4 - كرواتيا (1635 نقطة)

5 - إنجلترا (1619 نقطة)

6 - أوروغواي (1617 نقطة)

7 - البرتغال (1616 نقطة)

8 - سويسرا (1598 نقطة)

9 - إسبانيا (1594 نقطة)

10 - الدنمارك (1584 نقطة)

تصنيف أفضل عشرة منتخبات إفريقية

22 - تونس (1515 نقطة)

25- السنغال (1501 نقطة)

44- نيجيريا (1431 نقطة)

46 - الكونغو (1423 نقطة)

47- المغرب (1422 نقطة)

51- الكاميرون (1408 نقطة)

52- غانا (1407 نقطة)

57- بوركينا فاسو (1390 نقطة)

58- مصر (1378 نقطة)

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