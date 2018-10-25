الجامعة تعاقب بانون والرجاء والوداد وأندية أخرى

أوعنا بلعيد

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الثلاثاء، العديد من العقوبات في حق بعض أندية البطولة الاحترافية، إلى جانب بعض اللاعبين بسبب سلوكات قاموا بها فوق أرضية الملاعب.

وقضت اللجنة ذاتها، بناء على المادة الـ93 من قانون العقوبات، توقيف الدولي المغربي بدر بانون، لاعب الرجاء الرياضي، لأربع مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.

وتعرض عميد الرجاء لهذه العقوبة عقب احتجاجه بقوة على حكم اللقاء محمد بلوط وإهانته له، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك خريبكة لحساب الجولة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية، وكذا تهجمه عليه بعد نهاية اللقاء؛ وهو ما دفع الحكم إلى إعداد تقرير بحقه وإرساله إلى الجامعة.

وسيغيب اللاعب يوسف يوسف أكردوم ، لاعب الدفاع الحسني الجديدي، عن ناديه لمباراة واحدة بعد عقوبة توقيفه من الجامعة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الكوكب المراكشي، بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

كما قضت اللجنة ذاتها بتوقيف محمد بولسكوت، لاعب الكوكب المراكشي، لمباراة واحدة نافذة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الدفاع الحسني الجديدي، بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

وعلى صعيد الأندية، قضت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 30 ألف درهم، لاستعمال الجماهير المحسوبة عليه الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي مولودية وجدة، مع تسجيل حالة العود، بناء على المادة الـ105 من قانون العقوبات، وهي الغرامة نفسها التي فرضت على أندية الجيش الملكي والرجاء الرياضي واتحاد طنجة للسبب ذاته والمتعقل باستعمال جماهير هذه الأندية للشهب الاصطناعية بالمدرجات.

وغرمت اللجنة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فريق سريع واد زم مبلغ 25 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي الفتح الرياضي، مع تسجيل حالة العود. كما غرّمت فريق شباب الريف الحسيمي مبلغ 2000 درهم، لحصول فريقه على أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته باتحاد طنجة، بناء على المادة الـ89 من قانون العقوبات.