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الرئيسية | رياضة | الجامعة تعاقب بانون والرجاء والوداد وأندية أخرى

الجامعة تعاقب بانون والرجاء والوداد وأندية أخرى

الجامعة تعاقب بانون والرجاء والوداد وأندية أخرى
أوعنا بلعيد
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:05

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الثلاثاء، العديد من العقوبات في حق بعض أندية البطولة الاحترافية، إلى جانب بعض اللاعبين بسبب سلوكات قاموا بها فوق أرضية الملاعب.

وقضت اللجنة ذاتها، بناء على المادة الـ93 من قانون العقوبات، توقيف الدولي المغربي بدر بانون، لاعب الرجاء الرياضي، لأربع مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.

وتعرض عميد الرجاء لهذه العقوبة عقب احتجاجه بقوة على حكم اللقاء محمد بلوط وإهانته له، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك خريبكة لحساب الجولة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية، وكذا تهجمه عليه بعد نهاية اللقاء؛ وهو ما دفع الحكم إلى إعداد تقرير بحقه وإرساله إلى الجامعة.

وسيغيب اللاعب يوسف يوسف أكردوم ، لاعب الدفاع الحسني الجديدي، عن ناديه لمباراة واحدة بعد عقوبة توقيفه من الجامعة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الكوكب المراكشي، بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

كما قضت اللجنة ذاتها بتوقيف محمد بولسكوت، لاعب الكوكب المراكشي، لمباراة واحدة نافذة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الدفاع الحسني الجديدي، بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

وعلى صعيد الأندية، قضت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 30 ألف درهم، لاستعمال الجماهير المحسوبة عليه الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي مولودية وجدة، مع تسجيل حالة العود، بناء على المادة الـ105 من قانون العقوبات، وهي الغرامة نفسها التي فرضت على أندية الجيش الملكي والرجاء الرياضي واتحاد طنجة للسبب ذاته والمتعقل باستعمال جماهير هذه الأندية للشهب الاصطناعية بالمدرجات.

وغرمت اللجنة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فريق سريع واد زم مبلغ 25 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي الفتح الرياضي، مع تسجيل حالة العود. كما غرّمت فريق شباب الريف الحسيمي مبلغ 2000 درهم، لحصول فريقه على أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته باتحاد طنجة، بناء على المادة الـ89 من قانون العقوبات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبد الصمد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:17
وماذا عن عقوبة الجامعة للحكم وإحالته على التحقيق ومعرفة السبب أو الأطراف التي دفعته لاتخاذ قرارات تعسفية واستفزازية ضدا في الرجاء البيضاوي. للإشارة هذا الحكم البيدق فاسي الأصل ومحب لفرق فاس وخاصة وداد فاس. واضح.
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-14
2 - يوسف خالدي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:24
بدر بانون لاعب أنيق في المستطيل الأخضر
ولكي يزداد أناقة وجب عليه تهذيب النفس على روح رياضية عالية تليق بسمعته وسمعة فريقه الأخضر والكرة بل و بالرياضية الوطنية بشكل عام.
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11
3 - Adil الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:24
بالنسبة لبانون فإنه لا يصلح بتاتا لحمل القميص الوطني و ذلك لطيشه و تصرفاته الصبيانية،إنه لاعب ذو مهارات و لكنه يحرق نفسه بنفسه
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7
4 - ميلود الريفي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:42
انعدام التأطير والمراقبة وسلطة الانضباط يؤدي الى الانحراف وضياع المستقبل .
لهذا يجب على الفرق ان تحدث مصلحة ومختصين للتتبع اللاعبين
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7
5 - معقد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:47
مدرب خريبكة قال في تصريحه انه حث مهاجميه على استفزاز المدافع بدر بانون ليتم طرده ان كان ذلك صحبحا الا يجب معاقبة هذا المدرب لانه هو و امثاله يفسدون مقابلات كرة القدم بمثل هذه الخطط الدنيئة زد على ذلك تصميمهم على عدم تاجيل المقابلة للاستفادة من وضع الرجاء قبل لقائه بانييمبا ولكن الرجاء العالمي يبقى عالمي
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1
6 - مواطن الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:47
هاد المسؤولين مابقاليهم غير الكرة والاندية كولشي قادوه حتى شفرة مبغاتش تقاد اوا لا حول ولاقوة الا بالله.
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7 - maroc orig الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:59
لاعب يفتقد للأخلاق الرياضة أخلاق
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