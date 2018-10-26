بلهندة ومنديل يتألقان ويقتسمان النقط والإبداع

أوعنا بلعيد

عبر فريق شالكه الألماني في ظل الأوضاع التي يمر بها حاليا، يومه الخميس، عن إحباطه وعدم رضاه تماما عن النقطة التي حصل عليها أمس من ملعب "تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس" أمام مضيفه غلطسراي التركي، برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقين بالتعادل السلبي، رغم محاولات أصحاب الأرض والزوار خطف نقاط المباراة الثلاث. وشكل الفريق الملكي الألماني تهديدا خطيرا على شباك الحارس فيرناندو موسيلرا، بعد تسديده 17 تسديدة، 6 منها مؤطرة تمكن الحارس من إبعادها؛ فيما سدد غلطسراي إحدى عشرة تسديدة، منها خمس على مرمى الحارس ألكسندر نوبل.

ويسود نوع من عدم الرضى عن النتيجة بين مكونات الفريق الألماني بحكم الأداء المقدم في اللقاء والفرص التي أتيحت لهجوم الفريق، في ظل تألق حارس الخصم وتسرع هجوم الفريق الملكي الألماني الباحث عن التعويض في المواجهة المقبلة ضمن مجريات الجولة الرابعة.

وعرفت المباراة إشراك فاتح تريم، مدرب غلطسراي، ليونس بلهندة بشكل أساسي. كما اعتمد دومينيكو تيديسكو، مدرب شالكه، على خدمات حمزة منديل بشكل أساسي، واحتفظ بأمين حارث في دكة البدلاء، ما طرح علامة استفهام حول الأسباب، لاسيما أنه يعتبر من أكثر اللاعبين موهبة في صفوف ناديه.

وتألق حمزة منديل بشكل لافت خلال مجريات اللقاء بعد أن اعتمد عليه المدرب على الطرف الأيسر بين الدفاع والهجوم، إذ لعب تديسكو بثلاثة مدافعين في الخلف ووضع أمامهم خمسة في وسط الملعب، بوجود منديل على الطرف الأيسر وكاليغري في الجهة اليمنى. ومنحت للمدافع المغربي أدوار هجومية ودفاعية، ما ساهم في حريته وصعوده للأمام وارتداده إلى الخلف عند الهجمات المعاكسة.

واستعاد حمزة منديل 6 كرات من الخصم، وتدحرج 3 مرات على حامل الكرة، وسدد كرتين تجاه المرمى، وقام بمراوغة ناجحة، ونفذ التماس سبع مرات، وقطع تمريرتين للخصم، وخاض دقائق اللقاء التسعين واختير من بين نجوم اللقاء، إذ حصل على 7.2 نقطة.

وبصم يونس بلهندة، متوسط ميدان "الأسود" وغلطسراي على مستوى متميز خلال اللقاء، إذ قاد وسط ممثل الكرة التركية باقتدار وعمل على الربط بين الخطوط الثلاثة وخلق الفراغات من أجل التمرير؛ وتمكن من تسديد كرتين في اتجاه المرمى.

وتدحرج بلهندة في ثلاث مناسبات لاستعادة الكرة من المنافس، وقام بـ3 مراوغات ناجحة، ونفذ 5 ركنيات وسدد 4 ضربات حرة، ونفذ 3 رميات تماس، وارتكبت ضده خمسة أخطاء، كما أعطى 5 تمريرات خطيرة لم يترجمها الهجوم إلى أهداف، وحصل على البطاقة الصفراء قبل نهاية اللقاء بثوان قليلة، ونال 7.0 نقطة بفضل أدائه الجيد.

وعقب هذا التعادل المثير، بقي شالكه في المركز الثاني برصيد خمس نقاط؛ فيما يحتل غلطة سراي المركز الثالث بـ 4 نقاط؛ وسيلتقيان مجددا يوم 6 نونبر القادم في ملعب "فيلتينس أرينا" بألمانيا.