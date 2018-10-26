مباراة المغرب والكامرون تُعلّق صيانة "دونور"

هسبورت - عمر الشرايبي

اضْطرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى الاستقرار على ملعب مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، مكانا لاحتضان المباراة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والكاميروني، المقرّر إجراؤها في 16 نونبر المقبل، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك على الرغم من تزامن الموعد مع فترة أشغال صيانة عشب أرضية الميدان نفسه.

وعَلمت "هسبورت" من مصادر داخل إدارة شركة "كازا إيفنت" المكلفة بتدبير ملعب محمد الخامس، أن الأخيرة توصَّلت بإشعار من جماعة الدار البيضاء والشركة المكلفة بأشغال صيانة عشب "دونور"، تخبرها أنها ستشرع في العمل مباشرة بعد نهاية مباراة السبت المقبل، التي ستجمع فريق الوداد البيضاوي بضيفه نجم الساحل التونسي، لحساب دور ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال العربية.

المصادر نفسها، أكَّدت أن الفترة المحدّدة لأشغال صيانة العشب، ستستمر لأزيد من ثلاثة أسابيع، على أن تنتهي في 25 نونبر المقبل، وهو ما يفرض على الجامعة طلب الترخيص من أجل فتح "دونور"، استثناء، من أجل استضافة مباراة "الأسود" أمام الكاميرون، في 16 من الشهر ذاته، أي قبل الأجل المحدد سلفا لانتهاء الأشغال.

ومِن المنتظر أن تحدث برمجة مباراة تصفيات "كان 2019" في الدار البيضاء، جدلا كبيرا، لاسيما أن فريقي الرجاء والوداد البيضاويين، تنتظرهما أيضا مباريات مهمة، مما يضعهما أمام خياري قبول أو الاحتجاج على فتح ملعب المدينة في وجه المنتخب الوطني، بصفة استثنائية، قبل إغلاقه من جديد حسب ما هو متّفق عليه من قبل.

من جانبه، أوضح مصدر جامعي مسؤول، في اتّصال مع الجريدة، أن الجهاز الكروي حسم قراره باختيار ملعب محمد الخامس لاحتضان مباراة "الأسود" المقبلة، كما تم التنسيق في الأمر مع "الكاف" والاتحاد الدولي، في الوقت الذي لم تستبعد فيه الـFRMF أن تتقدم بطلب للمسؤولين عن تدبير الملعب من أجل ترخيص "استثنائي" لاستضافة المباراة أمام الكاميرون.

المسؤول الجامعي، أكّد في تواصل مع "هسبورت"، أمس الأربعاء، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد قرّرت إجراء مباراة "الأسود" أمام الكاميرون، على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء عوضا عن ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، كما كان مبرمجا من قبل.

وكَان مصدر الجريدة، قد أكَّد في وقت سابق، أن سبب إعادة برمجة المباراة في ملعب محمد الخامس، يعود إلى أن الشركة المكلفة بصيانة عشب الملعب، خيّرت الجامعة الملكية بين إجراء مباراة نهائي كأس العرش المقرّر إجراؤها يوم 18 نونبر في مركب مولاي عبد الله أو خوض مباراة "الأسود" قبلها بيومين.