حكيمي وصلاح يقودان التشكيلة المثالية لـ"الأبطال"

أوعنا بلعيد

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تشكيلة الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأبطال، والتي جرت مبارياتها يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الجاري.

وشهدت التشكيلة المثالية في لعبة "الفنتازي"، وهي المعتمدة رسميا من قبل مسابقة دوري الأبطال، وجود الدولي المغربي أشرف حكيمي، عقب أدائه الكبير أمام أتليتكو مدريد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس، واحتضنها ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، وانتهت بهزيمة "الروخي بلانكوس" بأربعة أهداف نظيفة، ثلاثة منها جاءت عبر تمريرات "أسيست" من رجل حكيمي.

وكشفت الصفحة الرسمية لمسابقة دوري الأبطال الأوروبية عبر الموقع الاجتماعي "فايسبوك" التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بحضور الإسباني الخبير إيكر كاسياس في حراسة المرمى، بعد تألقه في مباراة ناديه بورتو البرتغالي أمام مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي.

واختير المغربي أشرف حكيمي في الخط الدفاعي، ليجاور زميله في دورتموند رفائيل غريرو، إضافة إلى لاعب مانشستر سيتي ايمريك لابورتي، وروبيرتسون، مدافع ليفربول، والظهير الأيسر لفريق إفس برشلونة جوردي ألبا.

وعرفت التشكيلة المثالية وجود المصري محمد صلاح في خط المنتصف، رفقة كارونا، لاعب بورتو البرتغالي؛ فيما قاد الثلاثي تراوري (ليون) وادين دزيكو (ايس روما) واندري كراماريك (هوفنهايم) الخط الهجومي.

واختير النجم المغربي حكيمي كصاحب أعلى معدل نقاط في لعبة "الفانتازي" الخاصة بدوري الأبطال للجولة الثالثة.