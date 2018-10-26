24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1207:3813:1616:1718:4520:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مبروكي يفحص رسائل خطيرة لتحذير الآباء "واشْ بَغي تْكونْ زْبّالْ" (5.00)

  2. تقرير رسمي يرصد تأخر مواعيد طبية لشهور بمستشفيات المملكة (5.00)

  3. قافلة بآلاف المهاجرين تواصل الزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية (5.00)

  4. اتهامات فساد جديدة لرئيس وزراء ماليزيا السابق (5.00)

  5. السعودية "راضية جدا" عن مؤتمر "دافوس الصحراء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | أوزيل: الكندوزي أفضل موهبة شابة في العالم

أوزيل: الكندوزي أفضل موهبة شابة في العالم

أوزيل: الكندوزي أفضل موهبة شابة في العالم
أوعنا بلعيد
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 04:20

أشاد الدولي الألماني المعتزل مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، بزميله المغربي الأصل الفرنسي الجنسية ماتيو الكندوزي، واصفا إياه بـ"أفضل موهبة شابة في العالم"، ومشيرا إلى إمكانات اللاعب الكبيرة والمستقبل الباهر الذي ينتظره.

واختار مسعود أوزيل، في معرض إجابته على سلسلة من الأسئلة التي وجهها إليه جمهوره من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب عمل إلى جانبه بعد أن قضى رفقته 4 سنوات في "النادي الملكي".

وأكد مسعود أوزيل، الملقب بعازف الليل، أن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب واجهه خلال مسيرته الاحترافية؛ فيما اختار ملعب سانتياغو برنابيو كملعبه المفضل.

وأشاد أوزيل بإمكانات المغربي الأصل ماتيو الكندوزي خلال مشواره الاحترافي مع نادي أرسنال الإنجليزي، بقيادة المدرب أوناي إيمري، واختاره كأفضل لاعب شاب خلال الوقت الحالي.

يشار إلى أن هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، لازال يمني النفس بأن يختار ماتيو الكندوزي الدفاع عن ألوان "أسود الأطلس" رغم تصريحه في أكثر من مناسبة بأن خياره الأول الدفاع عن راية "الديوك الفرنسية"، رغم تفضيل ديدي ديشامب لاعبين آخرين عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.