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كُتّاب وآراء
أوزيل: الكندوزي أفضل موهبة شابة في العالم
أشاد الدولي الألماني المعتزل مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، بزميله المغربي الأصل الفرنسي الجنسية ماتيو الكندوزي، واصفا إياه بـ"أفضل موهبة شابة في العالم"، ومشيرا إلى إمكانات اللاعب الكبيرة والمستقبل الباهر الذي ينتظره.
واختار مسعود أوزيل، في معرض إجابته على سلسلة من الأسئلة التي وجهها إليه جمهوره من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب عمل إلى جانبه بعد أن قضى رفقته 4 سنوات في "النادي الملكي".
وأكد مسعود أوزيل، الملقب بعازف الليل، أن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب واجهه خلال مسيرته الاحترافية؛ فيما اختار ملعب سانتياغو برنابيو كملعبه المفضل.
وأشاد أوزيل بإمكانات المغربي الأصل ماتيو الكندوزي خلال مشواره الاحترافي مع نادي أرسنال الإنجليزي، بقيادة المدرب أوناي إيمري، واختاره كأفضل لاعب شاب خلال الوقت الحالي.
يشار إلى أن هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، لازال يمني النفس بأن يختار ماتيو الكندوزي الدفاع عن ألوان "أسود الأطلس" رغم تصريحه في أكثر من مناسبة بأن خياره الأول الدفاع عن راية "الديوك الفرنسية"، رغم تفضيل ديدي ديشامب لاعبين آخرين عليه.