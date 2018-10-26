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الرئيسية | رياضة | الزيات: دقّت ساعة عودة الرجاء إلى مَصاف أفضل الأندية الإفريقية

الزيات: دقّت ساعة عودة الرجاء إلى مَصاف أفضل الأندية الإفريقية

الزيات: دقّت ساعة عودة الرجاء إلى مَصاف أفضل الأندية الإفريقية
هسبورت - عمر الشرايبي*
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 01:15

عَبَّر جواد الزيات، رئيس فريق الرجاء البيضاوي، عن ارتياحه لتأهل الأخير لخوض مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب انتصاره أمام ضيفه إنيمبا النيجيري مساء الأربعاء، في إطار إياب الدور نصف النهائي، علما أن نتيجة الذهاب آلت لصالح ممثل الكرة المغربي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي احتضنتها مدينة "أبا" قبل أسبوعين.

وقَال الزيات، في تصريح لـ"هسبورت"، إن "الجمهور الرجاوي خاصة، والمغربي بصفة عامة، يستحق متابعة ممثل الكرة المغربية في هذا المستوى من المنافسات القارية، حيث جاء الدور على الرجاء لخوض نهائي كأس الكاف هذا الموسم"، مضيفا: "تنتظرنا مباراة نهائية صعبة، لكن الظروف لا تسمح حاليا للحديث عن هذا التأهل، لا سيما وأن الفريق مقبل على مباراة في الكأس العربية ثم أخرى أهم في نصف نهائي كأس العرش".

وتَابع رئيس الرجاء قائلا: "مقبلون على خوض مباراة كل ثلاثة أيام في ظرف شهرين، لكننا بفضل العمل المسطَّر من قبل الإدارة التقنية التي يقودها الإطار فتحي جمال والطاقم التقني الذي يشرف عليه المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو ومساعده يوسف السفري واعون بالمسؤولية، وهم يضعون تدابيرهم للذهاب إلى أبعد حد في الواجهات الأربع التي يخوضها الفريق".

وفي معرض رده على سؤال عن "الوصفة السحرية" التي قدمها الزيات ومكتبه المسير للعودة بالفريق إلى توهُّجه، قال رئيس الرجاء في حواره مع "هسبورت": "سألني أحد الأشخاص ذات مرة حول ما قدمنا من إضافة للرجاء، لكن لا وجود لسر في ذلك من غير العمل والتيسير من الله، حيث يرافقني فريق عمل من أعضاء مكتب مسير يضحون بوقتهم وعائلاتهم من أجل الرجاء ووضعه ضمن مصاف أفضل النوادي القارية".

وخَتَم الزيات قائلا: "زيادة على الشق الرياضي، نشتغل على استراتيجية عمل تهتم أيضا بالتكوين ومدرسة النادي، لأن الهدف يكمن في تحقيق ألقاب قارية على المدى المتوسط والبعيد"، مضيفا: "أعد الجمهور بأننا سنسعى إلى إعادة الرجاء إلى سابق عهده، وليس غريبا عليهم أن ينجحوا في حملة دونور يدور، كما سيظلون السند والدعم الرئيسي للفريق في القادم من المباريات دون كلل أو ممل من خلال الحماس المنبعث من المدرجات".

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