ريال بيتيس الإسباني يرغب في التعاقد مع زياش

أوعنا بلعيد

كشفت تقارير إخبارية، الجمعة، رغبة مسؤولي فريق ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم في التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، وضمه إلى صفوف النادي خلال الانتقالات المقبلة بغية تعزيز الخط الأمامي وإضفاء نزعة هجومية أكبر على التشكيلة.

ووفق "El Gol Digital" فإن إدارة ريال بيتيس ترغب بشكل جدي في التعاقد مع صانع ألعاب "الأسود"، إذ يهدف كيكي سيتيين، مدرب الفريق الأندلسي، إلى إضفاء المزيد من الإبداع على خطه الهجومي والتعاقد مع صانع ألعاب قادر على إيصال الكرات إلى المهاجمين.

وتفكر إدارة ريال بيتيس الفنية في إيجاد خلف للخبير والقيدوم الاسباني شانشيز خواكين (37 سنة). كما يعمل مدرب الفريق جاهدا على وضع حل أنجع لمعضلات لاعب أيندهوفن السابق المكسيكي اندريس غواردادو، الذي يعاني من كابوس الإصابات، ما يبعده عن مباريات ناديه كثيرا.

ووفق المصدر ذاته فإن ريال بيتيس مطالب بدفع قيمة اللاعب الباهظة والمحددة في 45 مليون أورو، كما أن إشكاليته الكبرى تتجلى في إقناع المايسترو المغربي زياش بجدوى عرضه وإقناعه بالانتقال إلى صفوفه في ظل تهافت العديد من الأندية من أجل ضمه للاستفادة من خدماته.

ويمني مسؤولو ريال بيتيس النفس في التعاقد مع زياش ليجاور مواطنه زهير فضال، مدافع الفريق، إذ تعتمد مكونات الفريق الأندلسي على المدافع المغربي لمحاولة إقناع مواطنه بأهمية الانتقال إلى مدينة اشبيلية الإسبانية لخوض تجربة جديدة.

وارتباطا بفريق ريال بيتيس، فقد عاد أول أمس بفوز ثمين ومستحق بهدفين لهدف أمام مضيفه أيس ميلان في المباراة التي أقيمت بملعب سان سيرو، برسم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن الدوري الأوروبي.

وسجل أهداف الفريق الأندلسي كل من أنتونيو سانابريا في الدقيقة الثلاثين وجيوفاني لو سيلسو في الدقيقة الرابعة والخمسين؛ بينما أحرز باتريك كوتروني هدف ميلان الوحيد في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 7 نقاط في المركز الأول ضمن المجموعة السادسة، في حين تجمد رصيد ميلان عند 6 نقاط في المركز الثاني.