مدرب يوفنتوس يفتح باب الرسمية أمام بنعطية

أوعنا بلعيد

فتح الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، الباب أمام الدولي المغربي مهدي بنعطية ليلعب بشكل أساسي أمام نادي إيمبولي، السبت، لرغبته في إراحة بعض المدافعين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيقحم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا خلال اللقاء، ومتمنا خبرة قائد "الأسود".

وقال أليغري، متحدثا في مؤتمره الصحافي قبل الرحيل إلى ملعب "كارلو كاستيلاني" لملاقاة إيمبولي برسم الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز: "لا يمكنك الفوز في كل المباريات في عالم كرة القدم. لقد كنا نائمين قبل تسجيل جنوة لهدفه، لكن الفريق لعب بشكل جيد لمدة 55 دقيقة. عوقبنا بسبب الخطأ الأول الذي ارتكبناه..يمكن أن يحدث الخطأ، ولكن الهدف كان جيدًا للرحلة إلى مانشستر".

وأشاد أليغري بمستوى وإمكانات قائد "الأسود" مهدي بنعطية ورفاقه، قائلا: "جيورجيو كيليني، وأندريا بارزالي ومهدي بنعطية لديهم خبرة كبيرة. إذا كان كيلني جاهزا سيلعب، وسأقدم على إراحة جواو كانسيلو أو أليكس ساندرو بسبب الإرهاق..ساندرو قدم واحدة من أفضل مبارياته في مانشستر"، فاتحا الباب أمام مشاركة بنعطية بنسبة كبيرة.

وحسم المدرب الجدل بخصوص إراحة رونالدو، مشيرا إلى أنه سيخوض اللقاء رسميا، إذ قال: "سيلعب رونالدو أمام إيمبولي..علينا أن نحسن لمستنا الأخيرة.. نحن لا نسجل أهدافا كافية. لدي بعض المدافعين الكبار، لذلك أنا آسف لعدم إشراك دانييل روغاني، لأنه مستقبلنا. لازال يتعين علي اتخاذ قرار بشأن دوغلاس كوستا.. يمكن أن نلعب بخطة 4-2-3-1، وسيكون تشيزني حارس المرمى".

وأضاف المصدر ذاته حول أخطاء فريقه في الجولة السابقة: "جنوة استغل أخطاءنا، لكن من الطبيعي أن تكون هناك مساحة أقل أمام الفرق التي نواجهها في الدوري، أما في دوري الأبطال فالأمر مختلف. وعلى أي حال يجب أن نفوز أمام إيمبولي".

وأشار أليغري إلى أن إدارة النادي عززت صفوف الفريق بشكل جيد، موردا: "أجرى الفريق بعض التعاقدات في الميركاتو الماضي، ضمت لاعباً من الطراز العالمي في شخص كريستيانو رونالدو. بالإضافة إلى ذلك، كان لدينا نفس اللاعبين لمدة عامين، وكلما لعبوا معا كلما كان انسجامهم أفضل".

وحول مقارنته مع بيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي قال أليغري: "فاز جوسيب جوارديولا بالعديد من الألقاب، ويقاتل للحصول على أخرى الموسم الحالي، وفاز كارلو أنشيلوتي بدوري أبطال أوروبا كلاعب ومدرب. لا يمكن المقارنة لأنني للأسف خسرت اللقب مرتين في النهائي وأتمنى أن نتوج به هذه السنة".

وعاد المدرب ذاته للحديث مجددا عن مباراة إيمبولي معلقا: "إيمبولي يلعب كرة قدم جيدة..لديهم رابع أكثر نسبة استحواذ على الكرة ولم يخسروا الكثير من المباريات، وليس من السهل تسجيل الأهداف ضدهم. يمكن أن تتعقد المباراة إن لم نتعامل معها بشكل جيد بما فيه الكفاية".

وختم أليغري كلامه بالحديث عن باولو ديبالا، مشيرا إلى أنه في حالة بدنية وعقلية أدت به إلى التحسن، لكنه لم يصل إلى القمة بعد، مشيدا بمستوى بينتاكور في خط المنتصف وقدرته على تعويض المصاب إيمري، ومؤكدا استدعاءه للاعب ليوناردو سبينزولا، وأنهى كلامه بالقول: "أتمنى لماروتا كل التوفيق في المستقبل، لقد ساعد مع الرئيس رفقة بافل ندفيد وفابيو باراتيكى يوفنتوس على النمو، حتى أصبح على ما هو عليه اليوم".