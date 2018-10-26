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الرئيسية | رياضة | طاليب يودِّع الدفاع الجديدي ويقود آخر مباراة للفريق

طاليب يودِّع الدفاع الجديدي ويقود آخر مباراة للفريق

طاليب يودِّع الدفاع الجديدي ويقود آخر مباراة للفريق
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 19:09

وَدَّع عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، عناصر الفريق قبل خوض مباراة الجولة السادسة من منافسات الدوري الاحترافي، المبرمجة مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره أولمبيك آسفي.

ويَقود طاليب، آخر مباراة له على رأس الإدارة التقنية للفريق "الدكالي" أمام أولمبيك آسفي، قبل المغادرة بعد الانتقادات القوية الموجهة إليه في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد الإقصاء من كأس العرش والهزيمة الأخيرة أمام الكوكب المراكشي في البطولة.

وأَحدث موضوع المدرب عبد الرحيم طاليب، خلال الأيام الأخيرة انقساما داخل المكتب المسيّر لفريق الدفاع الجديدي، بين مطالبين برحيله ومتشبِّثين ببقائه، قبل أن يقرِّر المدرب المذكور المغادرة بعد قيادة الفريق في مباراة الجولة السادسة.

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