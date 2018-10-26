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كُتّاب وآراء
أزارو يتخلص من الإصابة قبل لقاء الأهلي والوصل
واصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، الجمعة، استعداداته لمواجهة فريق الوصل الإماراتي بعد يومين.
وشهدت تدريبات الفريق على ملعب "مختار التتش" في الجزيرة، في قلب القاهرة، عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمخضرم أحمد فتحي، الظهير الأيمن، إلى التدريبات الجماعية.
ويلتقي الأهلي والوصل يوم الأحد، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.
وشارك المغربي أزارو في التداريب الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في ربلة الساق، والتي تعرّض لها خلال مشاركته في لقاء وفاق سطيف الجزائري في إياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء الماضي.
كما انتظم أحمد فتحي في المران الجماعي بينما بدأ إسلام محارب برنامجا تأهيليا مكثفا أملا في تجهيزه في الوقت المناسب لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.