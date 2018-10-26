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الرئيسية | رياضة | نعيم يهدي المغرب التطواني أول فوز هذا الموسم

نعيم يهدي المغرب التطواني أول فوز هذا الموسم

نعيم يهدي المغرب التطواني أول فوز هذا الموسم
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 19:04

فاز فريق المغرب التطواني على ضيفه نهضة بركان بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم مؤجل الدورة الثانية للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدف المباراة، التي جرت بدون جمهور ، اللاعب زهير نعيم في الدقيقة 77.

وارتقى فريق المغرب التطواني، الذي حقق أول فوز له في الموسم، إلى المركز العاشر بأربع نقاط إلى جانب أندية الرجاء البيضاوي والجيش الملكي واتحاد طنجة ، فيما تجمد رصيد فريق نهضة بركان عند خمس نقاط في المركز السابع ، رفقة فريقي يوسفية برشيد وسريع وادي زم.

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