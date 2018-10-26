24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:12
|07:38
|13:16
|16:17
|18:45
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل أضحت أعصابنا ملغومة؟!
- مبروكي يفحص رسائل خطيرة لتحذير الآباء "واشْ بَغي تْكونْ زْبّالْ"
- فيديوهات الجرائم في المغرب .. "شبكات التواصل" تحتضن العنف
- قافلة بآلاف المهاجرين تواصل الزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية
- نتنياهو يشيد بنمو علاقات إسرائيل مع دول عربية
فيديوهات الجرائم في المغرب .. "شبكات التواصل" تحتضن العنف (5.00)
قافلة بآلاف المهاجرين تواصل الزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية (5.00)
"الجن" يُثْري رقاة مغاربة .. أبو حفص: القرآن لا يعالج الأمراض (5.00)
- حكومة العُثماني تصدم المغاربة وتستمر بالساعة الإضافية طول السنة - (605)
- مجلس الحكومة يصادق على الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي - (529)
- بنعبد القادر: هذه خلفيات الحكومة وراء الإبقاء على التوقيت الصيفي - (374)
- مواعيد الدخول المدرسي والإداري تتغير بعد استمرار التوقيت الصيفي - (332)
- مغاربة يُشهرون سلاح المُقاطعة في وجه "ساعة العثماني الصيفية" - (239)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نعيم يهدي المغرب التطواني أول فوز هذا الموسم
فاز فريق المغرب التطواني على ضيفه نهضة بركان بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم مؤجل الدورة الثانية للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدف المباراة، التي جرت بدون جمهور ، اللاعب زهير نعيم في الدقيقة 77.
وارتقى فريق المغرب التطواني، الذي حقق أول فوز له في الموسم، إلى المركز العاشر بأربع نقاط إلى جانب أندية الرجاء البيضاوي والجيش الملكي واتحاد طنجة ، فيما تجمد رصيد فريق نهضة بركان عند خمس نقاط في المركز السابع ، رفقة فريقي يوسفية برشيد وسريع وادي زم.