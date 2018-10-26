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أولمبيك أسفي يتصدر البطولة بتعادل مع الجديدة
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 22:27
انتهت مواجهة فريق الدفاع الحسني الجديدي مع ضيفه أولمبيك آسفي بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على أرضية الملعب العبدي بالجديدة، برسم منافسات الدورة السادسة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وبالنتيجة المسجلة اليوم، يتصدر فريق أولمبيك آسفي مؤقتا المركز الأول، بمجموع 11 نقطة، في حين يحتل الدفاع الحسني الجديدي المركز الثاني بمجموع 10 نقاط إلى جانب فريق الكوكب المراكشي.