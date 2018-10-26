24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل أضحت أعصابنا ملغومة؟! (5.00)

  2. فيديوهات الجرائم في المغرب .. "شبكات التواصل" تحتضن العنف (5.00)

  3. قافلة بآلاف المهاجرين تواصل الزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية (5.00)

  4. اتهامات فساد جديدة لرئيس وزراء ماليزيا السابق (5.00)

  5. حالة إنسانية تُدمي القلب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | أولمبيك أسفي يتصدر البطولة بتعادل مع الجديدة

أولمبيك أسفي يتصدر البطولة بتعادل مع الجديدة

أولمبيك أسفي يتصدر البطولة بتعادل مع الجديدة
هسبريس من الرباط
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 22:27

انتهت مواجهة فريق الدفاع الحسني الجديدي مع ضيفه أولمبيك آسفي بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على أرضية الملعب العبدي بالجديدة، برسم منافسات الدورة السادسة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وبالنتيجة المسجلة اليوم، يتصدر فريق أولمبيك آسفي مؤقتا المركز الأول، بمجموع 11 نقطة، في حين يحتل الدفاع الحسني الجديدي المركز الثاني بمجموع 10 نقاط إلى جانب فريق الكوكب المراكشي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.