العروبي يتكبد الهزيمة الخامسة بالدوري السعودي

أوعنا بلعيد

فشل نادي أحد في تحقيق أول انتصار له بعد مرور سبع جولات بمسابقة دوري محمد بن سلمان، إذ انهزم أمام ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، وجرت فوق أرضية ملعب محمد بن عبد العزيز.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة البياض، قبل أن يتمكن اللاعب ماركوس غوليرمي من تسجيل الهدف الأول للزوار في الدقيقة الثامنة والأربعين. وأضاف زميله عبد الله الزوري الهدف الثاني في الدقيقة الواحدة والستين، ورفع رومولو أوتيرو غلة فريق الوحدة من الأهداف، بعد أن أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والستين، فيما قلص محمد سيد الضوء النتيجة لأصحاب الأرض بتوقيعه هدف ناديه الوحيد في الدقيقة 85.

وخاض حارس أحد المغربي زوهير العروبي دقائق اللقاء التسعين، حيث استقبلت شباكه ثلاثة أهداف ليصل مجموع الأهداف التي ولجت شباكه خلال سبع جولات إلى 11 هدفا، فيما سجل هجوم فريقه ثلاثة أهداف فقط.

ويسجل المصري محمد عواد، حارس الوحدة، أرقاما متميزة بالدوري السعودي، بعد أن تمكن من إنقاذ 24 تسديدة من أصل 28 تسديدة وصلت مرماه، بنسبة بلغت 85.7 بالمائة، وهو أعلى معدل بين حراس الدوري السعودي هذا الموسم بعد مرور سبع جولات.

ويقبع نادي أحد عقب هزيمته في المركز ما قبل الأخير برصيد نقطتين، فيما ارتقى الوحدة إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة.