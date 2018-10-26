مرابط يسجل والجماهير تحتج بعد تبديله رفقة حمد الله

أوعنا بلعيد

منح الدولي المغربي نور الدين مرابط فريقه النصر نقطة ثمينة بعد انتهاء المباراة، التي جمعته بفريق الفيحاء، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال مجريات الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان.

وسجل نور الدين مرابط هدف فريقه النصر في الدقيقة السادسة عشرة في شوط المباراة الأول، فيما عدّل النتيجة لأصحاب الأرض اللاعب الكولومبي دانيلو مورينو اسبريليا في الدقيقة الثامنة والخمسين من زمن الشوط الثاني، لينتهي اللقاء باقتسام نقط المواجهة بين الفريقين.

وعاد جوزيه دانيال كارينيو، مدرب النصر السعودي، للاعتماد على خدمات الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين مرابط بشكل أساسي خلال مجريات اللقاء. كما استعاد الفريق خدمات لاعبه النيجيري أحمد موسى.

وتعرض مدرب الفريق النصراوي للعديد من الانتقادات من قبل جماهير النادي عقب تعادله أمام الفيحاء وتضييع نقطتين، ليصبح فارق النقاط بينه وبين مطارده المباشر، فريق الأهلي، نقطة واحدة.

ورأت جماهير النصر أن دانيال كارينيو استخف بقدرات منافسه، وأعطى كامل تركيزه للمباراة المقبلة أمام الأهلي المحتل للمركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر النصر، كما استهتر نجوم الفريق بالمباراة ولم يعطوا كامل ما في جعبتهم.

ونفذ النيجيري أحمد موسى ثاني أكبر عدد من التمريرات الخاطئة بين لاعبي النصر في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم بـ48 تمريرة، بعد سلطان الغنام (56 تمريرة)، فيما صنع هجوم الفريق ست فرص فقط في المباراة أمام الفيحاء، وهي أقل من أي مباراة أخرى له هذا الموسم.

وزادت حدة الانتقادات الموجهة إلى المدرب بعد إخراج نور الدين مرابط وعبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الخامسة والسبعين، وإشراك محمد السهلاوي ويحيى الشهري مكانهما، لتبقى النتيجة على حالها، رغم الضغط الذي شنه رفاق أحمد موسى على مرمى الحارس كريستيان بونيلا.

وتمكن لاعب النصر بيتروس من تنفيذ أكبر عدد من التمريرات الناجحة خلال الجولة السابعة بـ85 تمريرة، يليه البليهي بـ75 تمريرة، ثم عطيف بـ73 تمريرة.

ويحمل جمهور النصر مسؤولية التعادل للمدرب كارينيو، لاسيما عقب تبديله مرابط، الذي كان نشطا في جهته، وكان يعطي الحلول لرفاقه، ويضغط على دفاع المنافس، وبخروجه تأثر هجوم الفريق النصراوي وسط استبسال وقتالية مدافعي الفيحاء.

وبقي النصر محافظا على صدارة الترتيب، رغم تعادله، برصيد 19 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة واحدة عن مطارده وغريمه التقليدي الهلال.