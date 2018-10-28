إنشاء مراكز لتكوين ممارسي كرة القدم في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

صادق أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال اجتماعها الاستثنائي، بالأغلبية، على مشروع إنشاء أربعة مراكز للتكوين، وهو ما كان مقترحا من قبل خير الدين زطشي رئيس الاتحاد.

وصوت 97 عضوا في الجمعية العمومية الاستثنائية التي دعا إليها زطشي ، فيما كان ممثل نادي شبيبة الساورة الوحيد الذي امتنع عن التصويت.

وتحمل هذه المراكز أهدافا لتطوير كرة القدم الجزائرية بشكل عام، والمواهب الشابة، إلى جانب تخفيف أعباء الأندية فيما يتعلق بنفقات إقامة معسكرات خارج البلاد، وذلك عبر توفير المنشآت والإمكانيات اللازمة للتربصات.

وقال زطشي، في مؤتمر صحفي عقد عقب انعقاد الجمعية، إنه سعيد لالتفاف عائلة كرة القدم الجزائرية حول مشروع المراكز، مؤكدا أن "المصادفة بالإجماع على هذا المشروع يمثل ضربة قاضية للمعارضين لسياسة التكوين".

وأضاف المسؤول نفسه: "لسنا في مواجهة أي طرف لأن هدفنا هو التغيير صوب الأفضل، وأعتقد أن من يعارض مشروع التكوين هو ضد الجزائر، وبصدد العمل ضد مصلحة الكرة الجزائرية".

وأوضح زطشي، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تمنع إقامة مراكز التكوين ، "بل على العكس، الفيفا تشجع مثل هذه المبادرات من خلال حرصها على تخصيص 750 ألف دولار للاستثمار من المساعدات السنوية التي تقدمها للاتحادات الوطنية، والتي تصل إلى مليون و250 ألف دولار".

وقدر زطشي أن تصل تكلفة إنجاز أربعة مراكز تكوين إلى نحو 40 مليون دولار في المجموع، على أن تبدأ الأعمال في يناير المقبل من أجل التشييد.