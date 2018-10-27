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الرئيسية | رياضة | النادي الإسماعيلي يتخوف من مواجهة لاعبي الرجاء

النادي الإسماعيلي يتخوف من مواجهة لاعبي الرجاء

النادي الإسماعيلي يتخوف من مواجهة لاعبي الرجاء
هسبورت ـ أمال بلحاج*
السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:26

قَرَّر الطاقم التقني لفريق الإسماعيلي المصري، بقيادة المدرب البرازيلي يوسف فييرا، فرض السرية على الحصة التدريبية التي برمجت اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي، لحساب ذهاب دور ثمن نهائي "كأس زايد" للأندية العربية البطلة، علما أن الفريق سيُجري حصة أخيرة غدا الأحد، قبل المواجهة المبرمجة يوم الاثنين المقبل.

وكَشَفت مجموعة من التقارير المصرية أن المدرب يوسف فييرا فرض نوعا من السرية على تداريب اليوم، خوفا على خطته التي سيُواجه بها فريق الرجاء البيضاوي، إذ منع حضور وسائل الإعلام والجماهير المساندة للفريق؛ فيما قرّر أيضا إبعاد اللاعبين عن أي مؤثرات خارجية حفاظا على تركيزهم قبل "القمة العربية"؛ وذلك رغبة منه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام "الفريق الأخضر" على أرض مصر.

محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام لـ"نادي الدراويش"، في تصريحات صحافية، قال إن معنويات لاعبي الرجاء البيضاوي ستكون مرتفعة بعد تحقيقه التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نادي إنيمبا النيجيري، قبل أن يُشدد على أن فريقه سيحاول خطف الفوز خلال شوطي المباراة لتسهيل مأموريته خلال مباراة الإياب التي ستجرى في الدار البيضاء.

وتَحُوم الشكوك حول مشاركة الحارس المخضرم عصام الحضري أمام فريق الرجاء البيضاوي؛ وذلك بعدما طالبه الطاقمان الطبي والتقني بمغادرة الحصة التدريبية التي تمت أمس الجمعة، لتعرّضه لإصابة في الكاحل، خوفا من تفاقم أضراره البدنية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عادل السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:44
عنوان فخ وعلى لاعبين الرجاء الاحتياط واللعب بالعقل وولا ينجرون خلف الغرور ولكم عبرة في ميسي نجم ومتواضع الله يحفظكم ا اللعابة لما بذلوا من أجل قميص الرجاء بغينا عودة روح مونديال مراكش و رجا الفراجة والنتيجة والله ياخد الحق فبوضرگة والناصري مسخوها لا الرجا لا الواك
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