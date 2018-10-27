النادي الإسماعيلي يتخوف من مواجهة لاعبي الرجاء

هسبورت ـ أمال بلحاج*

قَرَّر الطاقم التقني لفريق الإسماعيلي المصري، بقيادة المدرب البرازيلي يوسف فييرا، فرض السرية على الحصة التدريبية التي برمجت اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي، لحساب ذهاب دور ثمن نهائي "كأس زايد" للأندية العربية البطلة، علما أن الفريق سيُجري حصة أخيرة غدا الأحد، قبل المواجهة المبرمجة يوم الاثنين المقبل.

وكَشَفت مجموعة من التقارير المصرية أن المدرب يوسف فييرا فرض نوعا من السرية على تداريب اليوم، خوفا على خطته التي سيُواجه بها فريق الرجاء البيضاوي، إذ منع حضور وسائل الإعلام والجماهير المساندة للفريق؛ فيما قرّر أيضا إبعاد اللاعبين عن أي مؤثرات خارجية حفاظا على تركيزهم قبل "القمة العربية"؛ وذلك رغبة منه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام "الفريق الأخضر" على أرض مصر.

محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام لـ"نادي الدراويش"، في تصريحات صحافية، قال إن معنويات لاعبي الرجاء البيضاوي ستكون مرتفعة بعد تحقيقه التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نادي إنيمبا النيجيري، قبل أن يُشدد على أن فريقه سيحاول خطف الفوز خلال شوطي المباراة لتسهيل مأموريته خلال مباراة الإياب التي ستجرى في الدار البيضاء.

وتَحُوم الشكوك حول مشاركة الحارس المخضرم عصام الحضري أمام فريق الرجاء البيضاوي؛ وذلك بعدما طالبه الطاقمان الطبي والتقني بمغادرة الحصة التدريبية التي تمت أمس الجمعة، لتعرّضه لإصابة في الكاحل، خوفا من تفاقم أضراره البدنية.

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