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الرئيسية | رياضة | بونو يتألق في ثالث لقاءات نادي جيرونا بـ"الليغا‎"

بونو يتألق في ثالث لقاءات نادي جيرونا بـ"الليغا‎"

بونو يتألق في ثالث لقاءات نادي جيرونا بـ"الليغا‎"
أوعنا بلعيد
السبت 27 أكتوبر 2018 - 18:10

حقق فريق جيرونا فوزه الثالث في مسابقة الدوري الإسباني "لاليغا"، اليوم السبت، أمام ضيفه رايو فاييكانو، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب "مونتيليفي" ضمن مجريات الجولة العاشرة.

وكان الفريق الكتالاني السباق إلى التهديف عن طريق لاعبه كريستيان بورتوغيس، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والثلاثين من ركلة جزاء، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والأربعين. وقلص النتيجة للفريق الزائر لاعبه أليخاندرو غالفيز في الدقيقة الواحدة والستين.

واضطر فريق جيرونا إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد إشهار الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو للبطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب انطوني لوزانو، في الدقيقة الثامنة والثمانين.

وكما كان متوقعا اعتمد اوزوبيو سكريستان، مدرب جيرونا، على خدمات الدولي المغربي ياسين بونو كحارس أساسي للمرة العاشرة في مسابقة الدوري، إذ يعتبر صمام الأمام في الفريق بفضل تألقه وتصدياته والثقة التي يمنحها للمجموعة.

وتألق ياسين بونو خلال دقائق المباراة، وتمكن من إبعاد 4 كرات خطيرة وفرص حقيقية للتسجيل، وساهم في فوز ناديه وأثبت أحقيته بالمشاركة كأساسي، في وقت تدرس إدارة أتليتكو مدريد قرار استعادة الأخطبوط المغربي لما أظهره من موهبة وتطور في مستواه مباراة بعد أخرى.

وعمق جيرونا جراح رايو فاييكانو، وألحق به الهزيمة السادسة هذا الموسم، وجمد رصيده عند النقطة السادسة في المركز ما قبل الأخير، بينما رفع الفريق الكتالاني رصيده إلى النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع.

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