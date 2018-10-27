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كُتّاب وآراء
انتصار شباب الريف والجيش في البطولة الاحترافية
تفوق فريق شباب الريف الحسيمي بميدانه على الكوكب المراكشي، بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي إيمزورن ، برسم منافسات الدورة السادسة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.
و سىجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد فكري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1).
وعقب هذا الفوز، وهو الأول له في الموسم، رفع فريق شباب الريف الحسيمي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر، وفي المقابل ضيع فريق الكوكب المراكشي فرصة الانفراد بالصدارة، بعد أن تجمد رصيده عند عشر نقاط في المركز الثاني مؤقتا.
من جهة أخرى؛ فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه أولمبيك خريبكة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة، برسم منافسات الدورة نفسها.
وتعاقب على تسجيل أهداف فريق الجيش الملكي، في هذه المباراة التي جرت بدون جمهور، كل من أبوبكر تونغارا (د34) و ابراهيم البزغودي (د79) و لوفومبو زينكا هيريتي (88 ض.ج) ، فيما وقع هدفي فريق أولمبيك خريبكة زهير أوشن (د23) و ياسين العمريوي (د83).
وعقب هذا الفوز، وهو الثاني له في الموسم مقابل تعادل وهزيمتين، رفع فريق الجيش الملكي، الذي له مباراة ناقصة، رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، أما فريق أولمبيك خريبكة، الذي تجمد رصيده عند سبع نقاط فمني بالهزيمة الثالثة في الموسم مقابل فوزين وتعادل.