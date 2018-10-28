الكرات الحاسمة تواصل إبراز حكيمي في البوندسليغا

أوعنا بلعيد

أضاع بوروسيا دورتموند نقطتين ثمينتين عقب تعادله مع ضيفه هيرتا برلين بهدفين لمثلهما، خلال الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الألماني الممتاز، في اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، وقاده الحكم شاشا شتيغيمان.

ويواصل الإنجليزي الصاعد جادون سانشو خطف الأنظار إليه وإلى موهبته ونجاعته التهديفية مباراة بعد أخرى، وتقمص دور البطولة أمام هيرتا برلين بعد أن سجل هدفي فريقه في الدقيقتين السابعة والعشرين والواحدة والستين.

وظهر الإيفواري الخبير سالمون كالو في ثوب المنقذ، ومنح ناديه نقطة ثمينة عبر تسجيله هدفين؛ في الدقيقتين الواحدة والأربعين وفي الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

ويواصل الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي تسليط الأضواء على موهبته وإمكاناته الكبيرة بعد أن نال ثقة مدربه لوسيان فافر، وأصبح عنصرا أساسيا لا غنى عنه وسلاحا تكتيكيا ناجعا بين يدي السويسري.

وعاد لوسيان فافر إلى إشراك أشرف حكيمي كظهير أيسر أمام هيرتا برلين؛ فيما اعتمد على خدمات بيستشيك كظهير أيمن. وتألق المدافع المغربي بشكل لافت في مركزه الجديد.

وقدم حكيمي مباراة كبيرة وقام بخمس محاولات لافتكاك الكرات نجح في أربعة منها، وربح 9 نزالات ثنائية أمام مهاجمي الخصم، وقطع خمس كرات، وأهدر فرصة خطيرة للتسجيل، كما صنع فرصة لزميله؛ وقدم أدوارا دفاعية، ما تسبب في عرقلته في ثلاث هجمات واحتساب ثلاثة أخطاء لصالحه؛ كما سدد ثلاث كرات، وبلغ مجموع تمريراته 78، منها سبعون ناجحة؛ ومن أصل أربع محاولات للمراوغة نجح في واحدة، كما حصل على بطاقة صفراء وأعطى "أسيست" للمهاجم جادون شانسو، ليبلغ بذلك "الأسيست" رقم 6 خلال 6 مباريات مع دورتموند.

واختير حكيمي ثاني أفضل لاعب في المباراة، إذ حصل على تقييم 7.2 نقطة، بينما فاز الإنجليزي الصاعد جادون سانشو، مسجل الهدفين، بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، وحصل على تقييم 8.1 نقطة.

وحصد دورتموند أول تعادل بعد 4 انتصارات على التوالي في الدوري؛ فيما يعتبر الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في البوندسليغا.

وعقب هذا التعادل المثير، رفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى واحد وعشرين نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ، الذي تقدم إلى مركز الوصيف مستغلا خسارة بوروسيا مونشنجلادباخ أمام مضيفه فرايبورج بثلاثة أهداف لهدف، في لقاء مقدم أمس الجمعة.