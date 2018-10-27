متولي يبطل سحر هيرنانديز وسط "ملعب حمد"

أوعنا بلعيد

سحق فريق الأهلي القطري منافسه السد بنتيجة أربعة أهداف لهدف واحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، برسم الأسبوع العاشر من الدوري القطري، واحتضن أطوارها ملعب "حمد بن خليفة".

وسقط فريق السد، بمشاركة الأسطورة الإسبانية كزافي هيرنانذيز، لاعب إفس برشلونة سابقا، أمام الأهلي بصانع ألعابه الدولي المغربي محسن متولي، الذي قاد الخط الأمامي بشكل جيد وقام بإيصال الكرات إلى زملائه، مع تحركه نحو الجناح لخلق المساحة الفارغة والسانحة للتمرير؛ كما تقلد أدوارا تكتيكية هجومية أكثر مما كان يعود إلى الخلف للمساندة الدفاعية.

وسجل أهداف الأهلي اللاعب أوميد ابراهيمي في الدقيقتين الخامسة والثالثة والستين، وعبد الرحمن مصطفى ومحمد مونتاري من ضربتي جزاء، في الدقيقتين الواحدة والعشرين والرابعة والثلاثين؛ بينما سجل هدف "السد" الوحيد اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية والخمسين، من ضربة جزاء.

وانهار فريق السد في الشوط الأول، إذ استقبل ثلاثة أهداف؛ فيما ظل لاعبوه تائهين وغير مستوعبين لما يحصل، لاسيما النجم الإسباني السابق كزافي هيرنانذيز، الذي حاول الرفع من معنويات زملائه ولكنهم وجدوا أمامهم منافسا شرسا أنهى المباراة في نصفها الأول.

وبدا واضحا تأثر السد القطري عقب خروجه من مسابقة دوري الأبطال الآسيوية على يد بیرسبولیس الإيراني، بعد اكتفائه بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على "ستاد آزادي"، بالعاصمة طهران.

وقال البرتغالي جوزفالدو فيريرا، مدرب السد، عقب نهاية اللقاء: "الأهلي استحق الفوز..مازلنا نعاني ذهنياً وبدنياً بعد الخروج الآسيوي".

وعقب هذا الفوز العريض والكاسح رفع الأهلي رصيده إلى النقطة الخامسة عشرة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد السد عند النقطة السابعة عشرة في المرتبة الثالثة.