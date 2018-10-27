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الرئيسية | رياضة | هدفان لسريع وادي زم يطيحان بنادي يوسفية برشيد

هدفان لسريع وادي زم يطيحان بنادي يوسفية برشيد

هدفان لسريع وادي زم يطيحان بنادي يوسفية برشيد
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:45

تغلب فريق سريع وادي زم على ضيفه يوسفية برشيد بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت على أرضية الملعب البلدي في وادي زم، برسم منافسات الدورة السادسة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وكان اللاعبان هشام العروي و عبد الله ديارا وراء هدفي فريق سريع وادي زم، حيث تم تسجيلهما في الدقيقتين 54 و 70 على التوالي.

ارتقى فريق سريع وادي زم، عقب هذا الفوز، إلى المركز الرابع برصيد 8 نقاط ، فيما تراجع فريق يوسفية برشيد إلى المركز التاسع بمجموع 5 نقاط، إلى جانب فريق نهضة بركان الذي تأجلت مباراته مع الرجاء البيضاوي.

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1 - Simo السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:06
مبروك 3 نقط وهاردلاك لليوسفية
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