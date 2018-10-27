24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين (5.00)

  2. نقابيون: تشغيل مصفاة "سامير" يخفض أسعار المحروقات بدرهميْن (5.00)

  3. إشكالية تغييب الإرادة في الجرائم (5.00)

  4. ستة مطالب تخرج ممرضين للاحتجاج بطنجة‎ (5.00)

  5. التحقيق في سرقة وكالة لتحويل الأموال بكيسر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الوداد يتواضع بميدانه أمام النجم الساحلي التونسي

الوداد يتواضع بميدانه أمام النجم الساحلي التونسي

الوداد يتواضع بميدانه أمام النجم الساحلي التونسي
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:22

اكتفى فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بنتيجة التعادل السلبي أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي، في مباراة ذهاب دور الـ16 من "كأس زايد" للأندية الأبطال، التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وكاد نجم الساحل أن يهز شباك الوداد مبكرا، في أبرز فرصة للتهديف أتيحت لعناصره خلال مجريات الشوط الأول، في الدقيقة التاسعة، إلا أن تدخلا ناجحا من الحارس الودادي، رضا التكناوتي، أبقى شباك الفريق المغربي نظيفة.

وحاولت عناصر الوداد الرياضي الضغط بعد ذلك على مرمى الفريق التونسي، عن طريق خلق بعض المناورات الهجومية من طرف ثلاثي الخط الأمامي محمد أوناجم وإسماعيل الحداد وويليام جيبور، إلا أنها بقيت دون خطورة على مرمى الفريق الخصم.

الفريق التونسي ظهر بتنظيم دفاعي محكم، ما مكن الضيوف من إجهاض كل المحاولات الهجومية لرفاق العميد إبراهيم النقاش، حيث سدوا كل الممرات في الخط الخلفي مقابل الاعتماد على المرتدات والكرات الثابتة لتهديد شباك التكناوتي، كانت أبرزها في حدود الدقيقة 45.

وردت العناصر الودادية على محاولة النجم الساحلي،في الدقيقة 46 برأسية من محمد أوناجم، بعد تمريرة جانبية من المدافع الأيمن عبد اللطيف نوصير، لكن الكرة مرت فوق الشباك، لتنهي صافرة الحكم السعودي تركي الخضير أطوار النصف الأول من المواجهة بالتعادل السلبي.

مع بداية مجريات الجولة الثانية فوت المدافع كومارا إحراز الهدف الأول لأصحاب الأرض، في الدقيقة، بعد أن وجد نفسه وجها لوجه مع حارس النجم الساحلي. وفي ظل النجاعة الهجومية المفقودة دفع ربان الوداد بالمهاجم الحسوني مكان ويليام جيبور، ليغادر المستبدل رقعة التباري غاضبا من اتخاذ القرار بإخراجه.

وواصل رفاق صلاح الدين السعيدي بحثهم عن هز شباك "النجم"، في ظل الانكماش الدفاعي الكبير الذي نهجه التونسيون في مجمل دقائق النصف الثاني من النزال، قبل أن تنتهي المواجهة بنتيجة التعادل الأبيض، على وقع احتجاجات لاعبين من الوداد على بعض القرارات التحكيمية.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Moroccan and proud السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:42
يالها من شوهه
فريق الوداد ذهب مع الريح
انتدابات ضعيفة جدا
لاعبين من الكرتون مقارنة بنظرائهم التونسيون
باي باي كأس العرب
الوداد ستنهزم بكمشه من الأهداف في الإياب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - راس الكورة السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:43
كان على الوداد والرجاء عدم المشاركة في مسابقة ينظمها من خدل المغرب والمغاربة. يكفي المشاركة في المسابقات الأفريقية والعالمية. العرب في مزبلة التاريخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - محمد السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:55
هذه البطولة لاخير فيهاولن يجني من ورائها الشباب العربي الاتكريس العداء والكراهية هذه المسابقات من انتاج الثراء الخليجي الفاحش ولن يكون من ورائها الاالويل والتبور.
اتمنى أن لا يسقط الوداد والنجم ومايمثلانه من مرجعية تاريخية في الرياضة في مستنقع الفخ الذي يتربص بالشباب العربي في هذه النزالات اللا رياضية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ahmed.t السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:57
النجم طبقوا خطة دفاعية محضة الوداد كان حاضرا في الجولة الثانية التبديلات كانت جد متأخرة وجبور اضهر عدم احترافيته مرة اخرى تبديله كان منطقيا ومثاخرا نثمنوا ان تكون العودة للوداد وسنرى مقابلة مختلفة في تونس وديما مغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.