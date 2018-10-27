الوداد يتواضع بميدانه أمام النجم الساحلي التونسي

هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*

اكتفى فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بنتيجة التعادل السلبي أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي، في مباراة ذهاب دور الـ16 من "كأس زايد" للأندية الأبطال، التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وكاد نجم الساحل أن يهز شباك الوداد مبكرا، في أبرز فرصة للتهديف أتيحت لعناصره خلال مجريات الشوط الأول، في الدقيقة التاسعة، إلا أن تدخلا ناجحا من الحارس الودادي، رضا التكناوتي، أبقى شباك الفريق المغربي نظيفة.

وحاولت عناصر الوداد الرياضي الضغط بعد ذلك على مرمى الفريق التونسي، عن طريق خلق بعض المناورات الهجومية من طرف ثلاثي الخط الأمامي محمد أوناجم وإسماعيل الحداد وويليام جيبور، إلا أنها بقيت دون خطورة على مرمى الفريق الخصم.

الفريق التونسي ظهر بتنظيم دفاعي محكم، ما مكن الضيوف من إجهاض كل المحاولات الهجومية لرفاق العميد إبراهيم النقاش، حيث سدوا كل الممرات في الخط الخلفي مقابل الاعتماد على المرتدات والكرات الثابتة لتهديد شباك التكناوتي، كانت أبرزها في حدود الدقيقة 45.

وردت العناصر الودادية على محاولة النجم الساحلي،في الدقيقة 46 برأسية من محمد أوناجم، بعد تمريرة جانبية من المدافع الأيمن عبد اللطيف نوصير، لكن الكرة مرت فوق الشباك، لتنهي صافرة الحكم السعودي تركي الخضير أطوار النصف الأول من المواجهة بالتعادل السلبي.

مع بداية مجريات الجولة الثانية فوت المدافع كومارا إحراز الهدف الأول لأصحاب الأرض، في الدقيقة، بعد أن وجد نفسه وجها لوجه مع حارس النجم الساحلي. وفي ظل النجاعة الهجومية المفقودة دفع ربان الوداد بالمهاجم الحسوني مكان ويليام جيبور، ليغادر المستبدل رقعة التباري غاضبا من اتخاذ القرار بإخراجه.

وواصل رفاق صلاح الدين السعيدي بحثهم عن هز شباك "النجم"، في ظل الانكماش الدفاعي الكبير الذي نهجه التونسيون في مجمل دقائق النصف الثاني من النزال، قبل أن تنتهي المواجهة بنتيجة التعادل الأبيض، على وقع احتجاجات لاعبين من الوداد على بعض القرارات التحكيمية.

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