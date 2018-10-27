بوفال يستعيد رسميته ويساهم في سحق إيبار بأربعة أهداف

أوعنا بلعيد

أمطر فريق سيلتا فيغو شباك منافسه إيبار بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، السبت، بملعب "بالايدوس"، ضمن مجريات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

ونصب الدولي الإسباني اياغو أسباس نفسه نجما للمباراة بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك الحارس اسيير ريسغوا في الدقائق 5 و36 و85، مستعيدا بذلك صدارة ترتيب الهدافين بثمانية أهداف مناصفة مع كريستيان ستواني، مهاجم جيرونا. فيما أضاف اللاعب برايز منديز الهدف الرابع.

ودفع الأرجنتيني أنطونيو محمد، مدرب سيلتا فيغو، بالدولي المغربي سفيان بوفال كأساسي للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن اعتمد عليه في الجولة السابقة أمام ديبورتيفو ألافيس، خلال اللقاء الذي عرف هزيمة رفاق أسباس بهدف نظيف.

واستطاع بوفال إقناع مدربه بإمكاناته وتطبيقه لتكتيكه بعد تخليه عن لعبه الفردي ومغالاته في المراوغات، وبعد أن صار أكثر انضباطا ويلعب من أجل المجموعة، ولم يترك أي خيار لمدربه سوى إشراكه في المباراة، لا سيما في ظل إعجاب جماهير النادي بطريقة لعبه وفنياته الكبيرة التي تجلب المتعة للأنصار على المدرجات.

وقدم بوفال مباراة جيدة، وساهم في فوز ناديه بمراوغاته وتمريراته وتحركه فوق أرضية الميدان وخلقه الفارق في المواجهات الثنائية بفضل إجادته المراوغة وتخلصه من المدافعين بسهولة.

وهذه هي المباراة السابعة التي يخوضها بوفال في "الليغا"، حيث سجل هدفين وأعطى تمريرة "أسيست".

وأبدع اللاعب المغربي على المستوى الفردي، حيث قام بست مراوغات ناجحة خلال الإحدى والثمانين دقيقة التي لعبها، قبل أن يترك مكانه لبديله بيون سيستو. كما سدد تسديدتين باتجاه المرمى، واستعاد كرتين بضغطه على حامل الكرة من الفريق المنافس. وكعادته صفق جمهور سيلتا فيغو بحرارة على اللاعب فور تبديله تشجيعا له واعترافا بمجهوده، كما حصل على 7.4 نقط، واختير من بين نجوم اللقاء، فيما حصل أسباس على 10 نقاط.

وعقب هذا الفوز الثمين حقق سيلتا فيغو فوزه الثالث في الدوري مقابل ثلاث هزائم وأربعة تعادلات، رافعا رصيده إلى ثلاث عشرة نقطة، محتلا بذلك المركز التاسع. فيما تجمد رصيد إيبار في النقطة الحادية عشرة، محتلا بذلك المركز الخامس عشر، بعد خمس هزائم وثلاثة تعادلات وانتصارين.