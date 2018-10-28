الخياطي يعتلي صدارة ترتيب الهدافين بهولندا

أوعنا بلعيد

أبدع المغربي عبد الناصر الخياطي، لاعب ادو دين هاج، أمام فريق ناك بريدا، وأظهر نزعته الهجومية مجددا مانحا ناديه نقطة ثمينة، خلال المباراة التي جرت فوق أرضية ملعب "كارس دجينز ستاديوم"، برسم الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

ورفض النجم المغربي الخياطي السماح للفريق الزائر بخطف نقاط المباراة الثلاث بعد تسجيل اللاعب لوكا اليتش لهدف التقدم لناك بريدا، في الدقيقة الثانية عشرة، إذ لم تمض سوى 5 دقائق ليعيد الغوليادور المغربي الأمور إلى نصابها بتوقيعه لهدف التعادل في الدقيقة السابعة عشرة.

ويشكل اللاعب، الذي قدم أداء لافتا خلال دقائق المباراة التسعين، دعامة أساسية ومن أكثر اللاعبين تأثيرا في خطط الهولندي ألفونس جرونيندايك، مدرب الفريق، بفضل مردوده وقتاليته فوق أرضية الميدان.

وتمكن الخياطي (29 سنة) من تسجيل هدفه الشخصي الثامن بمسابقة الدوري الهولندي، معتليا بذلك صدارة ترتيب الهدافين مناصفة مع لاعبي "بي اس في ايندهوفن" لوك دي يونغ وهيرفينغ لوزانو، وكريستوفر بيترسون مهاجم "هيراكليس الميلو"، وفي رصيد كل واحد منهما ثمانية أهداف بعد مرور عشر جولات.

وتألق متوسط ميدان ايدو دين هاج أمام ناك بريدا، وشكل تهديدا خطيرا على شباك الحارس بنجامين فان ليير، بعد 5 تسديدات تصدى لها الأخير بصعوبة، واستعاد 3 كرات من المنافس، كما قام بمراوغتين ناجحتين، ونفذ 5 ركنيات، وقدم دوره الدفاعي بحرفية وقاتل من أجل تخريب هجمات الفريق المنافس وتدحرج ثلاث مرات من أجل افتكاك الكرة بنجاح.

وتوج الخياطي نجما للمباراة بدون منازع ومال جائزة أفضل لاعبي اللقاء بعد حصوله على 8.8 نقط، مقدما أروع أداء، وعلى الرغم من شغله لمركز في منتصف الملعب فقد تمكن من تسجيل ثمانية أهداف منافسا كبار المهاجمين في الدوري ومتفوقا على أغلبهم.

ويواصل النجم المغربي تقديم عروضه القوية الموسم الحالي بالايرديفيزي، وعينه وأذنه تراقبان هاتفه لعل اتصالا يأتيه من الناخب المغربي هيرفي رونار، يطلب منه اللحاق بمعسكر الأسود للدفاع عن راية المغرب.

وأكد اللاعب سالف الذكر أن حلمه ارتداء قميص المنتخب المغربي لأول مرة وحمل وصف "اللاعب الدولي"، وسيقاتل من أجل جلب انتباه الادارة الفنية "للأسود"، على الرغم من إخباره من قبل المسؤولين الجامعيين بأن مركزه في خط المنتصف يشهد وجود العديد من اللاعبين المتميزين أمثال (مبارك بوصوفة، يونس بلهندة، فيصل فجر..) ويصر اللاعب على تقديم ما في جعبته حتى يحقق حلمه المشروع.

وعقب هذا التعادل المثير في مباراة شهدت ندية وإثارة، رفع ايدو دين هاج رصيده إلى النقطة الثانية عشرة محتلا المركز العاشر، بينما يقبع ناك بريدا في المركز ما قبل الأخير برصيد خمس نقاط.