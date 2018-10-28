بوسفيان: اللعب في المنتخب حلم .. وأكاديمية محمد السادس الأفضل

آمال لكعيدا من ملقا

عَبَّر هشام بوسفيان، عن ارتياحه للأجواء داخل ناديه، ملقا الإسباني، مؤكدا أنه يعمل ويجتهد من أجل تحقيق الصعود مع الفريق "الأندلسي"، للدرجة الأولى من "الليغا"، ومن ثم لفت أنظار الناخب الوطني، لتمثيل المنتخب المغربي مستقبلا.

وقَال بوسفيان، في تصريح خص به "هسبورت" من مقر النادي الإسباني إنه استطاع الانسجام بسرعة مع الجو العام داخل نادي ملقا، منذ التحاقه بفئة شباب النادي قبل عامين، مردفا "عندما قدمت إلى هنا، وجدت لاعبين ساعدوني على الانسجام بسرعة، مثل يوسف النصيري، وكذا عبد الله بن بارك مدير مدرسة نادي ملقا..".

وعن أهدافه بعدما تسلَّق المراتب ونيل ثقة خوان رامون لوبيز، مدرب الفريق الأول، قال بوسفيان إنه يطمح للإقناع رفقة الفريق الأول، وتحقيق الصعود إلى "البريميرا ديفيزيون"، للفت أنظار الناخب الوطني، مردفا "حمل قميص الأسود مبعث فخر لأي لاعب..".

وعِند سؤاله عن دور التكوين في تفريخ مواهب قادرة على الدفاع عن ألوان أندية أوروبية، قال بوسفيان "بالنسبة إلي أكاديمية محمد السادس ومدرسة الفتح الرياضي الأفضل في مجال التكوين حاليا في المغرب، خاصةً وأنها تصنع لاعبين من الطراز الرفيع، قادرين على مجابهة طريقة لعب الأندية الأوروبية، عوض تصدير اللاعبين إلى الخليج، وبالتالي حرمانهم من عيش المعنى الحقيقي للاحتراف".

جدير بالذكر أن هشام بوسفيان (20 عاما)، ويلعب في مركز جناح أيمن، بدأ مسيرته مع نادي يعقوب المنصور، ثم الفتح الرياضي، قبل أن تلتقطه أعين ناصر لاركيت ليتم إلحاقه بأكاديمية محمد السادس، ومن هناك صوب شبان ملقا، حيث تألّق ليتسلق المراتب، ويبلغ الفريق الأول هذا الموسم.

وسبق لبوسفيان أن مثَّل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة، كما شارك في كل المباريات مع فريقه ملقا، هذا الموسم في الدوري، بديلا، بمجموع 232 دقيقة من 10 مباريات، فيما خاض مواجهة كاملة، أساسيا عن الدور الثاني من منافسات كأس الملك، منتصف الشهر الماضي.

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