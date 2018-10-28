وجدة تقتنص فوزها الأول على حساب الفتح الرباطي‎

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تمكن فريق مولودية وجدة لكرة القدم من إحراز أول انتصار له في منافسات البطولة الاحترافية لهذا الموسم، بعد تغلبه، اليوم الأحد، على ضيفه الفتح الرباطي، بنتيجة (3-2) في نزال الجولة السادسة.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق "الوجدي" كل من عبد الله خفيفي في الدقيقة التاسعة، وتوفيق اجروتن في الدقيقة 47، ويوسف العمري في الدقيقة 55، فيما سجل للفتح الرباطي كل من عبد الرحيم مقران في الدقيقة 52، وأيوب سكومة في الدقيقة 72.

ورفع فريق مولودية وجدة رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة السادسة، ليحتل المركز الثامن مناصفة مع الفتح "الرباطي" الذي له مقابلة ناقصة.

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