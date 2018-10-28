24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:40
|13:16
|16:15
|18:43
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عطلة الأبوة في الشارع
- "تصنيفات" تغضب مدافعين عن معتقلين إسلاميين
- التوأمة الثقافية تجمع القصر الكبير بلاغوس البرتغالية
- هل يستفيد مودريتش من "كلاسيكو العالم" لاستعادة بريقه في الريال؟
- رجل ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا في إقليم الحوز
اليساريون يتشبثون بـ"بناء الحزب الكبير" في ذكرى اختطاف بنبركة (5.00)
مروحية "أتاك" التركية تخترق الأجواء لدعم قدرات القوات المغربية (5.00)
الفنانة نبيلة معن: الجمهور الخليجي يعشق الموسيقى المغربية الأصيلة (5.00)
- هذه تفاصيل التوقيت الجديد لدخول وخروج الموظفين في المغرب - (209)
- ساعة المغاربة تعود إلى التوقيت القانوني .. وشركات الاتصالات تتبرأ - (181)
- برلمانيون يطالبون بإجبار متبولي الشارع على تنظيف الأزقة شهرين - (114)
- عودة التوقيت إلى "غرينتش" تجهض مواعيد وتُفسد يوم المغاربة - (91)
- التوقيت المدرسي الجديد يُربك الأسر .. وتخوفات من إضراره بالتلاميذ - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وجدة تقتنص فوزها الأول على حساب الفتح الرباطي
تمكن فريق مولودية وجدة لكرة القدم من إحراز أول انتصار له في منافسات البطولة الاحترافية لهذا الموسم، بعد تغلبه، اليوم الأحد، على ضيفه الفتح الرباطي، بنتيجة (3-2) في نزال الجولة السادسة.
وتناوب على تسجيل أهداف الفريق "الوجدي" كل من عبد الله خفيفي في الدقيقة التاسعة، وتوفيق اجروتن في الدقيقة 47، ويوسف العمري في الدقيقة 55، فيما سجل للفتح الرباطي كل من عبد الرحيم مقران في الدقيقة 52، وأيوب سكومة في الدقيقة 72.
ورفع فريق مولودية وجدة رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة السادسة، ليحتل المركز الثامن مناصفة مع الفتح "الرباطي" الذي له مقابلة ناقصة.