فوزير يهدي اتحاد طنجة الانتصار الأول بالبطولة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

اقتنص فريق اتحاد طنجة لكرة القدم أول فوز له في بطولة ثامن مواسم الاحتراف، بعد تغلبه، اليوم الأحد، على مضيفه حسنية أكادير بهدف دون رد.

وعرفت مجريات المواجهة ندية كبيرة بين عناصر الفريقين، مع سيطرة الفريق "السوسي" على مجمل فتراتها، قبل أن يقتنص محمد فوزير هدف الفوز لـ"فرسان البوغاز" في الدقيقة 84، مانحا إياه بذلك أول فوز في الموسم الحالي.

ومكن هذا الفوز فريق اتحاد طنجة من رفع رصيده إلى النقطة السابعة، فيما جمدت الهزيمة الثانية للحسنية في الموسم رصيده في 7 نقاط أيضا.

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