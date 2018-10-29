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الرئيسية | رياضة | مدرب أجاكس يشيد بإبداع المغربي حكيم زياش

مدرب أجاكس يشيد بإبداع المغربي حكيم زياش

مدرب أجاكس يشيد بإبداع المغربي حكيم زياش
أوعنا بلعيد
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:36

أشاد الهولندي إيريك تين هاج، مدرب أجاكس أمستردام، بمستوى وإمكانات وتأثير النجم المغربي حكيم زياش في خططه، وقيمته بالنسبة إلى المجموعة، ودوره في إيجاد مفاتيح اللعب فوق أرضية الملعب، مشيرا إلى أنه راض تماما عن النتائج الأخيرة التي حصدها فريقه أمام هيرنفين وبنفيكا البرتغالي وفينورد روتردام.

وقال تين هاج لـ" فوكس سبورت" إن أجاكس قدم مردودا جيدا خلال الجولات الأخيرة، مضيفا "حققنا الفوز أمام هيرنفين في الدوري بأربعة أهداف، وعدنا للانتصار بهدف أمام بنفيكا في دوري الأبطال، وفزنا في قمة الجولة أمام فينورد روتردام. لن تسمع مني أي شكوى".

وأشار مدرب أجاكس إلى أن العديد من الأنصار تقاطروا على ملعب يوهان كرويف أرينا لمساندة الفريق، وطلبوا تسجيل المزيد من الأهداف في شباك فينورد روتردام بعد الطرد المبكر للاعب جيرمي جستي. وأضاف "لقد حاولنا، ولهذا السبب أشركت اللاعب دافيد نيرس، لكننا لعبنا ضد جدار من المدافعين".

وأثنى مدرب أجاكس على مجهودات لاعبيه خلال اللقاء، فيما خص حكيم زياش بعبارات المدح والثناء، قائلا: "لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين، لكن حكيم زياش هو دماغنا المبدع".

يشار إلى أن زياش خاض مباراته رقم مائة بقميص أجاكس أمام فينورد روتردام برسم الجولة العاشرة من "الإيرديفيزي"، وتمكن من تسجيل أحد الأهداف الثلاثة التي انتصر بها ناديه، ليبلغ بذلك هدفه السادس في مسابقة الدوري هذا الموسم، رافعا بذلك رصيد فريقه إلى 25 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر أيندهوفن.

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