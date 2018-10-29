24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/10/2018
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:41
|13:16
|16:14
|18:42
|19:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- عطلة الأبوة في الشارع
- "تصنيفات" تغضب مدافعين عن معتقلين إسلاميين
- هل يستفيد مودريتش من "كلاسيكو العالم" لاستعادة بريقه في الريال؟
- رجل ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا في إقليم الحوز
- توقعات الأرصاد الجوية الخاصة بطقس اليوم الأحد
مروحية "أتاك" التركية تخترق الأجواء لدعم قدرات القوات المغربية (5.00)
الفنانة نبيلة معن: الجمهور الخليجي يعشق الموسيقى المغربية الأصيلة (5.00)
عودة التوقيت إلى "غرينتش" تجهض مواعيد وتُفسد يوم المغاربة (5.00)
- هذه تفاصيل التوقيت الجديد لدخول وخروج الموظفين في المغرب - (218)
- ساعة المغاربة تعود إلى التوقيت القانوني .. وشركات الاتصالات تتبرأ - (184)
- برلمانيون يطالبون بإجبار متبولي الشارع على تنظيف الأزقة شهرين - (157)
- التوقيت المدرسي الجديد يُربك الأسر .. وتخوفات من إضراره بالتلاميذ - (106)
- عودة التوقيت إلى "غرينتش" تجهض مواعيد وتُفسد يوم المغاربة - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"ليستر" يعلن مصرع رئيسه في حادث تحطم طائرة
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 01:35
قال ليستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، إن رئيس النادي فيكاي سريفادهانابرابا كان ضمن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
وقال النادي في بيان "بكل أسف وبقلوب مكسورة نؤكد أن رئيسنا فيكاي سريفادهانابرابا كان ضمن الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي عندما تحطمت طائرة هليكوبتر تقله هو وأربعة أشخاص آخرين خارج استاد كينج باور".