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الرئيسية | رياضة | "ليستر" يعلن مصرع رئيسه في حادث تحطم طائرة

"ليستر" يعلن مصرع رئيسه في حادث تحطم طائرة

"ليستر" يعلن مصرع رئيسه في حادث تحطم طائرة
هسبريس - رويترز
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 01:35

قال ليستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، إن رئيس النادي فيكاي سريفادهانابرابا كان ضمن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وقال النادي في بيان "بكل أسف وبقلوب مكسورة نؤكد أن رئيسنا فيكاي سريفادهانابرابا كان ضمن الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي عندما تحطمت طائرة هليكوبتر تقله هو وأربعة أشخاص آخرين خارج استاد كينج باور".

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