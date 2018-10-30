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الرئيسية | رياضة | الوداد يعاقب المدير الإداري واللاعب الناهيري

الوداد يعاقب المدير الإداري واللاعب الناهيري

الوداد يعاقب المدير الإداري واللاعب الناهيري
هسبورت*
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 04:48

قَرَّرَ المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي تغريم لاعبه محمد الناهيري، على إثر تخلُّفه عن تداريب الفريق الأول أيام الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي دون مبرِّر.

وفَرَضَ الوداد على اللاعب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما غرَّم الكاتب الإداري إدريس مرباح بمبلغ 10 ألف درهم، لعدم القيام بالواجب في حينه، حسب ما أكَّده بلاغ صدر عن النادي.

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