24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف (5.00)

  2. عائلة بالحسيمة تطالب بالتحقيق في وفاة غامضة (5.00)

  3. هل توجد صخور نفطية بجبال الزكارة؟ (5.00)

  4. الأمن يمنع وصول أسرى الحرب لدى الجزائر إلى القصر الملكي بالرباط (5.00)

  5. أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الوداد والرجاء يُعيدان الحياة إلى اتفاقية الشراكة

الوداد والرجاء يُعيدان الحياة إلى اتفاقية الشراكة

الوداد والرجاء يُعيدان الحياة إلى اتفاقية الشراكة
هسبورت - عمر الشرايبي*
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 09:08

أَعَادَ المكتبان المسيران لفريقي الرجاء والوداد البيضاويين، إلى الواجهة، الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، خلال شتنبر من سنة 2014، بعد أن شهدت الأخيرة فترة "جمود" ولم تفعِّل المضامين التي جاءت بها، خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث التقى جواد الزيات وسعيد الناصيري، رئيسا الناديين، الجمعة الماضي، من أجل تدارس سبل إعادة إحياء "الشراكة" بين قطبي كرة القدم "البيضاوية" والمغربية.

ويَأتي اجتماع رئيسي الرجاء والوداد، الأخير، الذي حضره أيضا أعضاء من المكتبين المسيرين، في جو يُخيِّم عليه التكتُّم من قبل الناديين، إذ لم تتم الإشارة إليه في خلاصات الاجتماع الأسبوعي للمكتب المديري للنادي "الأخضر"، المنعقد صبيحة السبت الماضي، كما أن النادي "الأحمر" لم يتطرَّق للموضوع عبر موقعه الرسمي، مما يثير علامات الاستفهام لدى أوساط "الغريمين".

تساؤلات، طرحتها أيضا حركة "الضمير الأخضر" المساندة لفريق الرجاء، مشيرة إلى أهمية هذا الاجتماع الذي وصفته بـ"الإستراتيجي"، ومنبهة في الآن ذاته، إلى أن الأخير لم يجمع الزيات بسعيد الناصيري، رئيسا للوداد، فحسب، وإنما برئيس العصبة الاحترافية المغربية لكرة القدم، أيضا، الأخيرة "التي وضعت العشرات من المطبات في طريق الرجاء، بواسطة البرمجة والتحكيم والمؤامرات العديدة على صفقات اللاعبين التي كان يشتغل عليها الرجاء"، تضيف الجمعية "الرجاوية" في بلاغ لها.

ويُتابع البلاغ نفسه، بالتساؤل "لماذا مذكرة تفاهم جديدة في هذا الوقت بالذات؟ هذا الوقت الذي بدأ الرجاء يتصالح فيه مع ذاته ومع مكوناته.. هذا الوقت الذي بدأت فيه بعض مشاكل الرجاء تجد طريقها للحل بدعم من جماهيره المليونية التي أكيد تعارض أي تقارب مع من يعتبر أن فشلنا هو أحد اختياراته الإستراتيجية"، معتبرا أن "هذه الخطوة يمكن أن تكون عامل تفرقة لجبهة الرجاء أكثر منها عامل لم شمل الأسرة الرجاوية".

وكان ناديا الرجاء والوداد البيضاويين، ممثلين برئيسيهما محمد بودريقة وسعيد الناصيري، قد وقعا "مذكرة تفاهم"، مساء 26 شتنبر2014، في أحد فنادق مدينة الدار البيضاء، وذلك بحضور شخصيات رياضية وسياسية واقتصادية، على رأسهم محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، حينها، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

مذكرة التفاهم هذه، اعتبرت آنذاك، الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم الوطنية، إذ بموجبها، يقف الناديان صفا واحدا ضد كل أشكال الشغب ويعملان على نشر ثقافة الروح الرياضية، كما اتفقا على إنشاء هيكل موحد لتنفيذ هذا التعاون.

تَنظيم حملات للترويج للجانب التربوي لكرة القدم، البحث المشترك عن مصادر تمويل جديدة وخلق "مؤسسة الوداد الرجاء للأعمال الاجتماعية"، من بين النقط التي تضمنتها الاتفاقية المبرمة، كما شملت مذكرة التفاهم تتناول تنفيذ الترافع المشترك لدى السلطات والهيئات ذات الصلة، لقيادة مشتركة لترقية المرافق الرياضية في الدار البيضاء، وكذا خلق مراكز مشتركة لتكوين الشباب في مجال كرة القدم.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - MATADOR الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 09:29
هكدا تكون الامور بالتعاون والمحبة والشراكات وليس العداوة والشحناء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - عجيب غريب الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 09:35
بغيت نعرف مول الكراطة أش كيدير هنا و أش كايدير فالبرلمان ؟؟؟ هنا تفهم ماكاين لا محاسبة و لا هم يحزنون ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - نعمان عبد الله الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 09:44
أتمنى أن تكون هذه بداية عهد جديد لقطبي كرة القدم الوطنية لبناء شراكة حقيقية مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والدفاع عن مصالح الفريقين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.