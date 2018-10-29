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الرئيسية | رياضة | "نسور" الرجاء تقتنص تعادلا مهما من "دراويش مصر" في كأس زايد

"نسور" الرجاء تقتنص تعادلا مهما من "دراويش مصر" في كأس زايد

"نسور" الرجاء تقتنص تعادلا مهما من "دراويش مصر" في كأس زايد
هسبورت - إبراهيم سعيد الحاج*
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:10

عاد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بنتيجة التعادل دون أهداف، أمام مضيفه الإسماعيلي المصري، في مباراة ذهاب دور الـ16 من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، التي انتهت قبل لحظات.

وبدأت عناصر الفريق المصري أطوار المواجهة بضغط كبير على مرمى الحارس "الرجاوي" محمد بوعميرة، منذ الدقائق الأولى، حيث كان لاعبوه قريبين من الوصول إلى شباك الفريق "البيضاوي" في العديد من الكرات الهجومية.

الفريق المغربي وجد صعوبات كبيرة مع بداية مجريات الجولة الأولى، في ظل الضغط الهجومي الممارس من الفريق "المصري"، حيث ظهر رفاق العميد بدر بانون بارتباك كبير، فيما أنقذ محمد بوعميرة شباكه من هدف محقق في حدود الدقيقة الـ33.

وتراجع الضغط الهجومي للفريق المصري مع مرور دقائق النصف الأول للمواجهة، في المقابل بقي أداء ومردود العناصر "الرجاوية" محتشما، خصوصا من الناحية الهجومية، إذ لم تشكل تحركات كل من محسن ياجور ومحمود بنحليب وزكرياء حدراف أي خطورة على حارس الإسماعيلي عصام الحضري.

وعكس بداية الجولة الأولى، بدأ أبناء المدرب خوان كارلوس غاريدو أطوار الجولة الثانية بشكل جيد، مكنهم من إبعاد الخطورة عن شباك بوعميرة وإجهاض كل المناورات الهجومية للإسماعيلي، مع إزعاج مدافعي هذا الأخير بتحركات ومناورات هجومية.

ونجح الفريق المغربي في وقف المد الهجومي المصري خلال مجمل فترات النصف الثاني للنزال، قبل أن يدفع مدرب الرجاء بعبد الإله الحافيظي، في حدود الدقيقة الـ66، بحثا عن إيجاد بعض الحلول الهجومية لاقتناص الفوز من قلب مدينة الإسماعيلية.

وتبادل الفريقان، خلال دقائق الثلث الأخير من الشوط الثاني، بعض محاولات التهديف، كانت أبرزها كرة في العارضة من جانب الفريق المصري في الدقيقة الـ75؛ فيما طالب "الرجاويون" بركلة جزاء بعد ذلك بدقيقة، بعد إسقاط محسن ياجور، في منطقة العمليات.

وضغط الرجاء على مرمى عصام الحضري، في الـ10 دقائق الأخيرة، إذ كان زكرياء حدراف وعبد الإله الحافيظي قريبين من هزمه في كرتين، قبل أن يطلق الحكم الكويتي علي شعبان صافرته النهائية بالتعادل السلبي، في انتظار مباراة الإياب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عزيز الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:16
الرجاء حرم من ضربة جزاء و بطاقة حمراء كما حرم الوداد من ضربة جزاء يوم السبت ضد النجم الساحلي التونسي. السعودية مازالت توجه ضربات تحت الحزام للمغرب بطريقة غير مباشرة.
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2 - ودادي فداءي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:20
أنا كودادي أحيي فريق الرجاء على القتالية والتفاني من أجل الفريق عكس لاعبي الوداد اللدين لم يقدروا الدم الودادي اللدي كان يغلي في مباراة نجم الساحل. نتمنى لهم التأهل من تونس شريطة يكونو رجال. وكذلك الرجاء تحية ودادية
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3 - مراد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:21
مستوى باهث من طرف الرجاء، هذا الموسم سواء المنتخب الوطني ام الفرق الوطنية لا أداء ولا نتائج في المستوى رغم تأهل الرجاء الى نهاية الكاف.
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4 - diablo الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:22
الإسماعيلي هو الذي اقتنص التعادل ... الرجاء سيطرة خاصة في الشوط الثاني
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5 - طنجاوي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:25
فريق الرجاء ظهر ضعيفا و خطوطه متباعدة.. لولا التحكيم لانهزم.. نتمنى التوفيق في قادم الايام..
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6 - ناظوري مشجع الرجاء الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:31
اتمنى من الفريق ان يضع هذه الكاس في اوليوياته بحكم المنحة المغرية 6مليون دولار" والتي منها يمكن ان يسدد جل الديون وايضا قيام بانتدابات قوية وجلب اسماء لامعة ومعروفة لانشاء فريق قوي للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.
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