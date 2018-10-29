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كُتّاب وآراء
ريال مدريد يقيل المدرب لوبيتيغي ويستعين بسولاري
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الاثنين، إقالة مدربه جولين لوبيتيغي، بعد الخسارة المذلة أمام الغريم التقليدي برشلونة (5-1) أمس الأحد على ملعب (كامب نو).
وقرر ريال مدريد تعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب الفريق الرديف، في منصب مدرب الفريق الأول بشكل مؤقت.
وكتب النادي الملكي في بيان "قرر مجلس ادارة ريال مدريد الذي اجتمع اليوم، إنهاء عقد المدرب جولن لوبيتيغي. هذا القرار الذي تم اتخاذه بأعلى درجة من المسؤولية، يهدف إلى تغيير دينامية الفريق الأول"، مضيفا "سيتم استبداله مؤقتا بسانتياغو سولاري الذي سيتولى قيادة الفريق الأول ابتداء من يوم غد الثلاثاء".
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تعليقات الزوّار (3)
حظ سعيد للريال وديما بارسا