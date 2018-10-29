24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف (5.00)

  2. هل توجد صخور نفطية بجبال الزكارة؟ (5.00)

  3. أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد (5.00)

  4. معرض يحتفي بمرور مائة سنة على تدشين محطة القطار بتطوان (5.00)

  5. العيون تستقطب مستثمرين كبارا بمنتدى الأعمال المغربي الفرنسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | ريال مدريد يقيل المدرب لوبيتيغي ويستعين بسولاري

ريال مدريد يقيل المدرب لوبيتيغي ويستعين بسولاري

ريال مدريد يقيل المدرب لوبيتيغي ويستعين بسولاري
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 21:10

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الاثنين، إقالة مدربه جولين لوبيتيغي، بعد الخسارة المذلة أمام الغريم التقليدي برشلونة (5-1) أمس الأحد على ملعب (كامب نو).

وقرر ريال مدريد تعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب الفريق الرديف، في منصب مدرب الفريق الأول بشكل مؤقت.

وكتب النادي الملكي في بيان "قرر مجلس ادارة ريال مدريد الذي اجتمع اليوم، إنهاء عقد المدرب جولن لوبيتيغي. هذا القرار الذي تم اتخاذه بأعلى درجة من المسؤولية، يهدف إلى تغيير دينامية الفريق الأول"، مضيفا "سيتم استبداله مؤقتا بسانتياغو سولاري الذي سيتولى قيادة الفريق الأول ابتداء من يوم غد الثلاثاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سعد المكرد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 21:34
ههههه تعيين سلاري بشكل مؤقت ؟؟ هذا يعني عدم اقتناع الادارة به لذلك سوف تعطيه فرص لبعض المقابلات واذا كانت النتيجة سلبية سيقولون ها هو المدرب الجديد وياتون بانطونيو كونتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - سام الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 21:36
لوبكيغي لم يستطيع تجاوز الصدمة النفسية التي لحقت به على إثر إقالته من تدريب الفريق الوطني الإسباني على بعد أيام قلائل من مونديال روسيا الأمر الذي أثر بشكل سلبي على تركيز الرجل وهو يدرب فريق من العيار الثقيل كريال مدريد فكانت الإخفاقات المتلاحقة و عليه فاستبداله كان متوقعا و ضروريا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - salah35 الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 21:37
تبين بالملموس أن ريال مدريد لا يساوي شيئا بدون كريستينانو, وعلى المسييرين إعادة هيكلة التكشيلة التي شاخ أغلب لاعبيها كبنزيمة, على عكس البارسا الذي هز شباك الميرينغي خمس مرات بدون ميسي الذي كان يقال أن البارسا لا يستطيع التسجيل بدونه

حظ سعيد للريال وديما بارسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.