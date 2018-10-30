كأس ملك إسبانيا: ريال مدريد ينتقل الى ثغر مليلية

هسبريس ـ مُتابعة

ينتقل ريال مدريد، غداة عزل مدربه جولن لوبيتيغي، الى مليلية لملاقاة فريقها المحلي الذي يلعب في الدرجة الثالثة، غدا الأربعاء في ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وستكون المباراة مناسبة سعيدة لنحو 10 آلاف متفرج في ملعب "الفاريز كلارو" للاستمتاع برؤية بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة السابقة.

ويأتي انتقال الفريق الملكي إلى الثغر الواقع شمال المغرب بعد سقوط مذل في كلاسيكو الأحد أمام غريمه التقليدي برشلونة، على ملعب كامب نو، بـ1-5.

وأدت الرجّة الى إقالة المدرب لوبيتيغي بعد سلسلة نتائج متواضعة، وتعيين المشرف على الفريق الرديف، الارجنتيني سانتياغو سولاري، بدلا منه بشكل موقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ويبدو أن لريال مدريد ومدربه الجديد، بعد هذه التطورات، اهتمامات أخرى مختلفة عن تطلعات مضيفه وجمهوره، وغالبا ما تكون مباريات ذهاب دور الـ 16 التي تقام خارج أرض فرق الدرجة الأولى مناسبة جيدة بالنسبة الى الأندية الكبيرة لتصحيح بعض الأمور.