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الرئيسية | رياضة | "الكاف" تتفقد في الكاميرون البنية التحتية لـ"الكان"

"الكاف" تتفقد في الكاميرون البنية التحتية لـ"الكان"

"الكاف" تتفقد في الكاميرون البنية التحتية لـ"الكان"
هسبورت - أمال بلحاج*
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:03

اسْتهلت اللجنة التفتيشية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم زيارتها إلى دولة الكاميرون بتفقد السلامة الأمنية التي تم توفيرها في الملاعب الرياضية، تأهّبا لاحتضان نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019. وستستمر زيارة لجنة "الكاف"، مرفوقة ببعض من أعضاء الاتحاد الدولي (فيفا)، إلى غاية الثاني من شهر نونبر المقبل، على أن يتم إعداد تقرير مفصل يرفع إلى "الكاف" لتقرير مصير "الكان" خلال الاجتماع المقبل.

وسَلَّطَت تقارير كاميرونية الضوء على زيارة "الكاف" الحالية، وأكدت أن اللجنة المذكورة قامت بزيارة إلى عدد من البنيات التحتية الرئيسية لمدينة ياوندي، بقيادة وزير الرياضة الكاميروني الذي تم الاستماع لشروحاته، كما تم تبادل الحديث بين الطرفين حول سلامة الملاعب الرياضية التي تمت زيارتها أمس الأحد.

وأَضَافَت المصادر ذاتها أن المسؤولين الكاميرونيين طمأنوا الخبراء خلال زيارتهم التفتيشية حول السلامة الأمنية للمرافق الرياضية، تأهّبا لاحتضان العرس الكروي الأكبر في القارة الإفريقية. وقال الوزير خلال لقائه بأعضاء اللجنة: "في ما يتعلق بالسلامة، سنقدم لكم ضمانات تؤكد بأن الأمور تسير وفق دفتر تحملات الكاف. لقد أخذنا الجانب الأمني بعين الاعتبار خلال تصميم مشاريع بناء الملاعب الجديدة، حيث يتم بناء البنيات التحتية تحت إشراف رجال الإطفاء، الدرك، والسلطات المسؤولة".

وأَكَّدت التقارير نفسها أنه بعد نهاية الزيارة التفتيشية التي همت ملاعب مدينة ياوندي الكاميرونية، بدا وفد الخبراء متفائلا حول قدرة الكاميرون على استضافة "كان 2019"، خصوصا على مستوى السلامة الأمنية؛ إذ قال جابريل هيكت، عضو اللجنة: "على أية حال، نحن هنا من أجل مرافقتكم من أجل تنظيم محكم في الكاميرون لنهائيات كأس الأمم الإفريقية".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ben الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:47
Le Maroc comme pays innovateur avec beaucoup d experience dans ce domaine.doit vraiment aider le Cameroune a organiser cette CAN?
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