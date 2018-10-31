رونالدو يؤكد أحقيته للتتويج بجائزة الكرة الذهبية

هسبريس - إفي

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه انتقل ليوفنتوس بحثا عن تحديات جديدة "لكتابة صفحة جديدة في قصة أفضل لاعب في التاريخ".

واعتبر رونالدو (33 عاما) في مقابلة مع صحيفة (فرانس فوتبول) أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية وتوقع ألا يدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بها.

وحدد من بين المرشحين لدخول القائمة الثلاثة المختصرة كل من صلاح ومودريتش وجريزمان وفاران ومبابي، ولكنه تشكك في قدرة كل هؤلاء على الاستمرار على نفس المنوال لعشر سنوات كما فعل هو والنجم الأرجنتيني.

وتساءل "كم عدد اللاعبين القادرين على أن يكونوا في أعلى مستوى لأكثر من عشر سنوات؟ حسنا، لنقل أن هناك اثنان: أنا وميسي".

وأشار إلى أنه انتقل ليوفنتوس للاستمرار على هذا المستوى بدلا من قبول عروض مثيرة من أندية كانت تعرض عليه أموالا أكثر.

وقال "في سني، لا ينتقل لاعب من نادي كبير إلى آخر كبير مقابل مائة مليون.. في سني، وأقولها مع الاحترام للآخرين الذي يفعلون ذلك، ينتقل اللاعبون إلى الصين والإمارات والهند وينهون مسيرتهم هناك، دون الحاجة للحفاظ على مستواهم".

وأضاف أنه "فخور بعدم فعل ذلك"، وأنه "رياضي مختلف وشخص مختلف وصاحب عقل مختلف".

وتابع "لا أقول إنني أفضل، ولكني أقول إنني مختلف. وقد أكون على قمة الجبل منذ نحو 12 عاما بسبب ذلك".

وأشار رونالدو إلى أن هناك أشخاص لا يريدونه أن يتواجد بين المرشحين للكرة الذهبية، ولكنه أكد أن مسيرته لم تقترب من نهايتها بعد.

وقال "هناك من كان يريد أن تكون نهاية حقبتي. ولكن الأمر لن يكون كذلك. أنا هنا وسأظل هنا. وأنا استحق ذلك. نتائجي تتحدث عني، ولا تجعلني خارج اللعبة".

وأضاف "أشعر بفخر بحياتي وبما أنا عليه وبما حققته".