حكيمي وبلعربي وبلفوضيل ضمن تشكيلة البوندسليغا

أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ثمار جهده وتألقه خلال المباراة الماضية أمام هيرتا بيرلين، بوجوده ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الماضية بالبوندسليغا.

وقدم المدافع المغربي الشاب مباراة كبيرة أمام هيرتا برلين خلال الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الألماني الممتاز، في اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، وقاده الحكم شاشا شتيغيمان.

ووفق "ترانسفر ماركت"، فإن أشرف حكيمي فرض اسمه في سماء البوندسليغا بوجوده في تشكيلة الأسبوع، للمرة الرابعة هذا الموسم، عقب تألقه اللافت تحت قيادة السويسري لوسيان فافر.

وقدم حكيمي مباراة كبيرة أمام هيرتا بيرلين، وقام بخمس محاولات لافتكاك الكرة نجح في أربعة منها، وربح 9 نزالات ثنائية أمام مهاجمي الخصم، وقطع خمس كرات، وأهدر فرصة خطيرة للتسجيل.

وزاد تألق اللاعب بصنعه فرصة لزميله، كما قدم أدوارا دفاعية؛ ما تسبب في عرقلته في ثلاث هجمات واحتساب ثلاثة أخطاء لصالحه. كما سدد ثلاث كرات، وبلغ مجموع تمريراته 78، منها سبعون ناجحة.

ومن أصل أربع محاولات للمراوغة، نجح حكيمي في واحدة، كما حصل على بطاقة صفراء، وأعطى "أسيست" للمهاجم جادون شانسو، ليبلغ بذلك "الأسيست" رقم 6 خلال 6 مباريات مع دورتموند.

واختير حكيمي ضمن تشكيلة الجولة التي ضمت ألكسندر نوبل حارس شالكه، وفي الخط الدفاعي كلا من أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند)، وألكسندر دراغوفيتيش (بايرن ليفركوزن)، وجوشوا بيرنيت (هوفنهايم)، وفي خط المنتصف جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)، وكاي هافيرتز (بايرن ليفركوزن)، وجوليان برانديت (بايرن ليفركوزن)، وجادون شانشو (بوروسيا دورتموند)، وكريم بلعربي (بايرن ليفركوزن)، فيما قاد إسحاق بلفوضيل (هوفنهايم)، وسالمون كالون (هيرتا بيرلين) الخط الهجومي.