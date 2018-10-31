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الرئيسية | رياضة | التساقطات تكشف اختلالات كبيرة بمركّب "دونور"

التساقطات تكشف اختلالات كبيرة بمركّب "دونور"

التساقطات تكشف اختلالات كبيرة بمركّب "دونور"
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:16

كشفت التساقطات التي شهدتها الدار البيضاء أن الإصلاحات التي عرفها مركب محمد الخامس "دونور" وأنفقت عليها الملايير لم تؤت أكلها، إذ كشفت وجود اختلالات كبيرة.

وعرفت جنبات ملعب العاصمة الاقتصادية، خاصة خلال المباراة التي جمعت بين نادي الوداد البيضاوي ونادي النجم الساحلي التونسي، انسيابا كبيرا للمياه، إذ تضررت بذلك أرضية المركب ومرافقه.

واعتبر عدد من المتتبعين أن الإصلاحات التي عرفها الملعب لم تكن في المستوى المطلوب، وهو ما يبين أن المركب يحتاج من جديد إلى عملية ترميم واسعة.

وانتقد كريم الكلايبي، عضو حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الدار البيضاء، ما شهده مركب محمد الخامس من إغراق جنباته ومرافقه بالأمطار، على الرغم من إنفاق الملايير على إصلاحه.

وأوضح الكلايبي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بات من الواجب تشكيل لجنة تقصي للحقائق في هذه النازلة، لا سيما أن الملعب أنفقت عليه الملايير من أجل الإصلاح.

وطالب عضو حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الدار البيضاء بضرورة عرض الشركة المفوض لها تدبير ما يتعلق بمركب محمد الخامس على المجلس لمساءلتها حول هذه الواقعة.

وشدد المتحدث نفسه على أن مديرية الأرصاد الجوية حذرت من أمطار قوية ستشهدها مدينة الدار البيضاء؛ إلا أنه لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب قد تقدمت بشكاية بخصوص ما تم تداوله حول فضيحة اختلالات في إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي أشرفت عليه شركتان من شركات التنمية المحلية، وكانت محط غضب من لدن الجماهير البيضاوية.

وسبق أن أعلنت ولاية جهة الدار البيضاء سطات أن الأشغال التي جرى إنجازها بالمركب، على إثر الغضب من طرف البيضاويين، "تتعلق فقط بالشطر الأول من برنامج إعادة تأهيل وتثمين هذه البنية التحتية الرياضية المهمة الذي سيتم إنجازه على شطرين"، مشيرة إلى أن "كلفة إنجاز أشغال الشطر الأول بلغت حوالي 10 مليارات سنتيم وليس 22 مليار سنتيم كما تم الترويج له ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - راس الكورة الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:02
حقيقة هناك أموال طائلة تُصرف بدون معنى في هذا البلد السعيد ولا من يُحاسِب ولا من يُحاسَب!!
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2 - بوحاطي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:39
واوو شحال من مرة تسد باش يصلحوه بلا فايدة و بغاو المنديال تندم فالمخرب
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3 - youssef الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:41
كولشي مغشوش في جميع الميادين ،حتى الرياضة لم تسلم من الغش.
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4 - علي nancy برشيد الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 23:47
خاص متابعة و محاكمة المفسدين لأن هاد الشيء بزاف صافي ما ضحكوا علينا الشعب عاق خاص لي حصل يودي
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