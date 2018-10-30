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الرئيسية | رياضة | الرجاء تطرح تذاكر نصف نهائي كأس العرش للبيع

الرجاء تطرح تذاكر نصف نهائي كأس العرش للبيع

الرجاء تطرح تذاكر نصف نهائي كأس العرش للبيع
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 20:35

أعلن الرجاء الرياضي لكرة القدم طرح تذاكر مباراته أمام الوداد الرياضي الفاسي المقرر إجراؤها بالملعب الكبير لطنجة يوم السبت الثالث نونبر، برسم نصف نهائي كأس العرش، للبيع ابتداء من اليوم الثلاثاء من الساعة الرابعة عصرا وإلى غاية يوم الجمعة المقبل.

وأوضح فريق الرجاء أنه يتعين على جماهير النادي، بمن فيهم حاملو بطائق الاشتراك، اقتناء تذكرة الولوج إلى الملعب؛ بالنظر إلى أن المباراة المرتقبة أمام الوداد الفاسي من تنظيم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ووضعت الجامعة رهن إشارة الراغبين في اقتناء التذاكر نقاط البيع التالية: مركب محمد الخامس، ومركب الوازيس، وملعب تيسيما؛ فيما حددت أثمنة التذاكر في 30 درهما للمدرجات المكشوفة الشمالية، و50 درهما للمدرجات المكشوفة الشرقية، ومائة درهم للمنصة الجانبية، و200 درهم للمنصة الشرفية العليا.

وأوضح مسؤولو الفريق الأخضر أن التذاكر، التي تمكن من الولوج إلى الجهة والمنطقة المخصصة للجماهير الرجاوية، يمكن اقتناؤها فقط من نقط البيع المحددة بمدينة الدار البيضاء.

يشار إلى أن الجامعة الملكية للعبة خصصت 20 ألف تذكرة لجماهير الرجاء الراغبة في مشاهدة ناديها من المركب الكبير لطنجة.

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