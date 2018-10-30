24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير: المغرب يتقدم في الحكامة الاقتصادية أمام تراجع حقوق الإنسان
- إكسبو 2020 دبي يقدم منحا مالية لمبتكرين مغاربة
- التعاون يقود وفدا من وزارة العدل إلى الدنمارك
- تعميم التعليم ما قبل الأولي يتطلب 3 مليارات درهم إضافية سنوياً
- الإهمال المعنوي يدفع تشكيليا مغربيا إلى التخلي عن "بطاقة الفنان"
محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)
- وزارة التربية الوطنية تدخل تعديلات على التوقيت المدرسي الجديد - (174)
- العثماني يُلزم جميع الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية - (94)
- نقابة المحامين تعتزم الطعن في "مرسوم الساعة" - (75)
- الحكومة تربط عودة تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات الملك - (72)
- العثماني: رئيس الحكومة لا يواجه الملك .. والتعليمات "فوق راسنا" - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرجاء تطرح تذاكر نصف نهائي كأس العرش للبيع
أعلن الرجاء الرياضي لكرة القدم طرح تذاكر مباراته أمام الوداد الرياضي الفاسي المقرر إجراؤها بالملعب الكبير لطنجة يوم السبت الثالث نونبر، برسم نصف نهائي كأس العرش، للبيع ابتداء من اليوم الثلاثاء من الساعة الرابعة عصرا وإلى غاية يوم الجمعة المقبل.
وأوضح فريق الرجاء أنه يتعين على جماهير النادي، بمن فيهم حاملو بطائق الاشتراك، اقتناء تذكرة الولوج إلى الملعب؛ بالنظر إلى أن المباراة المرتقبة أمام الوداد الفاسي من تنظيم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ووضعت الجامعة رهن إشارة الراغبين في اقتناء التذاكر نقاط البيع التالية: مركب محمد الخامس، ومركب الوازيس، وملعب تيسيما؛ فيما حددت أثمنة التذاكر في 30 درهما للمدرجات المكشوفة الشمالية، و50 درهما للمدرجات المكشوفة الشرقية، ومائة درهم للمنصة الجانبية، و200 درهم للمنصة الشرفية العليا.
وأوضح مسؤولو الفريق الأخضر أن التذاكر، التي تمكن من الولوج إلى الجهة والمنطقة المخصصة للجماهير الرجاوية، يمكن اقتناؤها فقط من نقط البيع المحددة بمدينة الدار البيضاء.
يشار إلى أن الجامعة الملكية للعبة خصصت 20 ألف تذكرة لجماهير الرجاء الراغبة في مشاهدة ناديها من المركب الكبير لطنجة.