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الرئيسية | رياضة | زياش يتقدم ضمن أفضل الهدافين الأفارقة بأوروبا

زياش يتقدم ضمن أفضل الهدافين الأفارقة بأوروبا

زياش يتقدم ضمن أفضل الهدافين الأفارقة بأوروبا
أوعنا بلعيد
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 12:38

يقدم الدولي المغربي حكيم زياش أداء لافتا رفقة أجاكس أمستردام خلال الموسم الحالي، ولم يعد يقتصر دوره على صناعة اللعب والربط بين الخطوط الثلاثة وإيصال الخط الهجومي بتمريرات بينية دقيقة، بعد أن تحسنت لمسته الأخيرة وظهرت نجاعته الهجومية أمام المرمى.

ويعتبر حكيم زياش من أفضل اللاعبين الأفارقة في الوقت الحالي، جراء ما يقدمه من إبداع بقميص ناديه الهولندي بعد أن تمكن من تسجيل 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 10 مباريات خلال مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

وصنف موقع "ستار إفريقيا" المايسترو المغربي زياش ضمن أفضل 10 لاعبين أفارقة في الدوريات الأوروبية، ومن يتسمون بنجاعة تهديفية أمام المرمى.

ويتصدر القائمة الدولي السنغالي مباي دياني، بعد تسجيله لأحد عشر هدفا بالدوري التركي، فيما تجاوز حكيم زياش الدولي المصري محمد صلاح، الذي تمكن من تسجيل خمسة أهداف بقميص ليفربول.

فيما يلي أهم عشرة لاعبين:

1) مباي دياني (السنغال - قاسم باشا): 11 هدفا

2) لاندري ديماتا(جمهورية الكونغو - أندرلخت): 8 أهداف

3) مبوانا ساماتا (تنزانيا- جينك): 8 أهداف

4- بيير ايمريك اوباميانغ (الغابون- أرسنال) 7 أهداف

5) فرانسوا كامانو (غينيا - بوردو): 7 أهداف

6) نيكولا بيبي (ساحل العاج - لوس أنجلوس): 7 أهداف

7) ساديو ماني (السنغال-ليفربول): 6 أهداف

8) حكيم زياش (اياكس امستردام): 6 أهداف

9) ليبو موثيبا (جنوب أفريقيا - ستراسبورغ): 6 أهداف

10) محمد صلاح (مصر-ليفربول): 5 أهداف.

يسشار إلى أن المغربي عبد الناصر الخياطي، لاعب ايدو دين هاج الهولندي، تمكن بدوره من تسجيل ثمانية أهداف بالايردفيزي بعد مرور عشر جولات، ولم يحسم اللاعب بعد في أمر المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه حيث ينتظر بشغف توجيه الدعوة إليه من قبل "الأسود".

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