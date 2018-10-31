البرمجة تفرض على الرجاء تجمعا تدريبيا بطنجة

أوعنا بلعيد

يستعد فريق الرجاء الرياضي لخوض مباراته المقبلة أمام فريق وداد فاس، برسم نصف نهائي كأس العرش، يوم السبت المقبل، خلال اللقاء المزمع خوضه بمركب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

ويواجه النسور الخضر فريق الوداد الفاسي، بغية تحقيق الانتصار والتأهل إلى نهائي الكأس الفضية وعينهم كذلك على مباراة اتحاد طنجة يوم الأربعاء 7 نونبر، برسم الجولة السابعة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.

ووفق مصدر هسبريس، فإن إدارة الفريق الأخضر قررت المكوث في مدينة طنجة بعد خوضهم مباراة وداد فاس وعدم العودة إلى مدينة الدار البيضاء.

ووفق المصدر ذاته، فإن إدارة النسور اتخذت هذا القرار تفاديا لإرهاق اللاعبين بالسفر ذهابا وإيابا إلى المدينة نفسها مرتين خلال أيام قليلة، لهذا ارتاى الفريق الدخول في تجمع إعدادي بمدينة البوغاز تأهبا لمواجهة "عروس الشمال" يوم السابع من نونبر بمسابقة الدوري.

وأجبر الرجاء، بسبب ضغط المباريات وبرمجتها من قبل اللجنة التابعة للملكية المغربية لكرة القدم، على الاتفاق بين مسؤولي الفريق والطاقم الفني لتفادي العودة إلى الدار البيضاء ثم الرجوع إلى مدينة طنجة مجددا لخوض لقاء البطولة، حتى لا يتم إرهاق المجموعة الرجاوية التي تنافس على عدة واجهات.

ويعتبر الإرهاق البدني والإجهاد العضلي من أكثر الخصوم تربصا بالفريق، ولتفادي ذلك تقرر المكوث بعروس الشمال لخوض تدريبات النسور، تأهبا لخوض مواجهة القمة بالجولة السابعة قبل العودة إلى العاصمة الاقتصادية فور انتهاء اللقاء.