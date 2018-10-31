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الرئيسية | رياضة | حارس ودادي ينتظر خوض تجربة احترافية جديدة

حارس ودادي ينتظر خوض تجربة احترافية جديدة

حارس ودادي ينتظر خوض تجربة احترافية جديدة
أوعنا بلعيد
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 06:18

ينتظر ياسين الخروبي، حارس مرمى فريق الوداد الرياضي، حلول شهر دجنبر المقبل من أجل الخروج من فريقه الحالي بغية خوض تجربة احترافية جديدة بعدما بات خارج حسابات الفرنسي رينيه جيرار، مدرب الفريق الجديد.

وعلمت هسبريس أن ياسين الخروبي طلب من إدارة النادي فسخ عقده والسماح له للخروج من الفريق، لا سيما أن ريني جيرارد يفضل الاعتماد بشكل رسمي على خدمات رضى التكناوتي مقابل استبعاده وعدم إشراكه خلال مواجهات الفريق.

ووفق المصدر ذاته، يفضل الخروبي الاحتراف بإحدى الدوريات الأوروبية خلال المركاتو الشتوي المقبل، بعد أن فقد مركزه لصالح التكناوتي منذ قدوم المدرب الجديد إلى الفريق الأحمر، ويرى أنه بات من الصعب استعادة مركزه الأساسي في الوقت الراهن في ظل إعجاب الربان الجديد "للواك" بمستوى وإمكانات منافسه على الرسمية.

ويدفع الخروبي ضريبة تهوره في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال أمام أهلي طرابس الليبي، خلال لقاء الإياب، عندما أقدم المدرب الفرنسي المؤقت نويل توسي على تبديله في اللحظات الأخيرة من المباراة وإشراك التكناوتي الجيد في التعامل مع ركلات الترجيح، وهو القرار الذي لم يستسغه ورفض مصافحة مدربه كما رمى بقفازيه أرضا وأبدى ردة فعل استوجبت فرض العقوبة عليه من قبل اللجنة التأديبية التابعة لفريقه.

وفقد حارس مرمى فريق الوداد الرياضي مركزه الأساسي رفقة فريقه بعد إيقافه لثلاثة أسابيع وتغريمه 20.000 درهم، ويسهم الأداء الجيد الذي يبصم عليه التكناوتي في حراسة المرمى من تأزيم وضعية الخروبي فيما يتعلق بعودته إلى مركزه الأساسي ومنافسة الحارس الثالث لأسود الأطلس.

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